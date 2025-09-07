Obavijesti

PROŠLI U ČETVRTFINALE

Slovenija u drami srušila Italiju, Dončić odigrao čudesnu partiju

Piše HINA,
Foto: Ints Kalnins

Slovenija je u sjajnoj utakmici pobijedila Italiju 84-77 i tako se plasirala u četvrtfinale EuroBasketa. Luka Dončić je zabio 42 koša i imao 10 skokova te uvjerljivo bio najbolji na terenu

Košarkaši Slovenije plasirali su se u četvrtfinale Eurobasketa u Rigi 84-77 (29-11, 21-29, 22-16, 12-21) pobjedom protiv Italije u osmini finala. Sloveniju je opet predvodio fenomenalni Luka Dončić sa 42 koša i 10 skokova, dok je Simone Fontecchio ubacio 22 za Italiju.

Dončić je odigrao fantastičnu prvu četvrtinu tijekom koje je ubacio više od pola svojih poena, točnije 22, te odveo svoju reprezentaciju na veliku razliku. Italija je ubacila prva četiri koša na utakmici, ali Slovenija je odgovorila serijom 15-4 i više u niti jednom trenutku nije ispustila prednost. Koliko je Dončićev učinak u prvih 10 minuta bio sjajan pokazuje i podatak kako je zabio više koševa nego svi njegoci suigrači i suparnici zajedno.

FIBA EuroBasket 2025 - Round of 16 - Italy v Slovenia
Foto: Ints Kalnins

Italija se ipak nije predavala i u nastavku u nekoliko navrata stigli vrlo blizu, ali tada su uvijek zahvaljujući vlastitim glupostima ostali "kratki". Početkom treće četvrtine bilo je samo 50-44, no uslijedila je serija Slovenije od 9-0 za bijeg na 59-44. Kod 59-50 Italija je imala otvoreni protunapad s trojicom igrača protiv jednog Slovenca, ali njihov najbolji igrač Fontecchio je tada napravio prekršaj u napadu što mu je bila četvrta osobna pogreška. 

Najbliže se Italija približila košem Fontecchija za 78-77 1:53 minute prije kraja, a akon što je Dončić pogodio dva slobodna bacanja za 80-77 upravo je Fontecchio upropastio sljedeća dva napada Talijana. Prvo je opalio nerezonsku tricu, a nakon što se Italija obranila Fontecchio se zaletio pod slovenski obruč, a kada mu je prolaz bio zatvoren on je bacio loptu uvis umjesto da pokuša proigrati suigrača. Dončić je potom pogodio još dva slobodna bacanja i odveo utakmicu izvan talijanskog dosega.

FIBA EuroBasket 2025 - Round of 16 - Italy v Slovenia
Foto: Ints Kalnins

Slovenija će u četvrtfinalu u srijedu igrati protiv svjetskog prvaka Njemačke koja je u subotu svladala Portugal sa 85-58.

Ranije u nedjelju su košarkaši Gruzije priredili novu senzaciju u osmini finala svladavši velikog favorita Francusku sa 80-70 (24-20, 14-17, 20-17, 22-16). Četvrtfinale je izborila i Poljska zahvaljujući 80-72 (14-23, 26-21, 22-17, 18-11) pobjedi protiv Bosne i Hercegovine

