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BIVŠI DINAMOVAC

Slovenski izbornik: Zagreb mi je drugi dom. I ne bi bilo u redu da ne navijam za Hrvatsku na SP-u

Piše Josip Tolić,
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Slovenski izbornik: Zagreb mi je drugi dom. I ne bi bilo u redu da ne navijam za Hrvatsku na SP-u
Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Cesar nakon poraza od Hrvatske poručio: da su Slovenci prvi zabili, sve bi otišlo drukčije. Zagreb mu je drugi dom, a na SP-u će navijati za Hrvatsku

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Boštjan Cesar preuzeo je slovensku reprezentaciju u siječnju, a nakon četiri utakmice i dalje je na jednoj pobjedi. Hrvatska je u Varaždinu slavila 2-1.

- Sretan sam kako smo parirali, da smo mi prvi zabili, siguran sam da bi utakmica otišla u drugom smjeru. Ali ne mogu ništa zamjeriti igračima kako su igrali, poraz boli, ali idemo dalje - rekao je slovenski izbornik za Novu TV.

Živo je pratio i vodio utakmicu.

- Imam energiju i na treninzima, takav sam, dobro me slijede igrači. Hoću da ne igramo samo duge lopte, moramo raditi u tom smjeru.

Navijač utrčao na teren tijekom prijateljske utakmice između Hrvatske i Slovenije Navijač utrčao na teren tijekom prijateljske utakmice između Hrvatske i Slovenije Navijač utrčao na teren tijekom prijateljske utakmice između Hrvatske i Slovenije
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

Pet je godina igrao za Dinamo početkom stoljeća, i dalje rado dolazi u glavni grad.

- Često sam tamo, imam suprugu iz Zagreba, puno prijatelja koji su i danas bili na tribinama. Zagreb mi je drugi dom, često se vraćam.

A o Svjetskom prvenstvu i preferencijama kaže:

- Ne bi bilo u redu da ne navijam za Hrvatsku, s dosta sam igrača i igrao iz stručnog stožera. Naravno da ću navijati tamo. Hrvatska je neugodna kad prođe skupinu. To će biti teško, ali na zadnja dva SP-a su pokazala da može daleko, nadam se da će tako biti i dalje.
 

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