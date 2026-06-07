Cesar nakon poraza od Hrvatske poručio: da su Slovenci prvi zabili, sve bi otišlo drukčije. Zagreb mu je drugi dom, a na SP-u će navijati za Hrvatsku
Slovenski izbornik: Zagreb mi je drugi dom. I ne bi bilo u redu da ne navijam za Hrvatsku na SP-u
Boštjan Cesar preuzeo je slovensku reprezentaciju u siječnju, a nakon četiri utakmice i dalje je na jednoj pobjedi. Hrvatska je u Varaždinu slavila 2-1.
- Sretan sam kako smo parirali, da smo mi prvi zabili, siguran sam da bi utakmica otišla u drugom smjeru. Ali ne mogu ništa zamjeriti igračima kako su igrali, poraz boli, ali idemo dalje - rekao je slovenski izbornik za Novu TV.
Živo je pratio i vodio utakmicu.
- Imam energiju i na treninzima, takav sam, dobro me slijede igrači. Hoću da ne igramo samo duge lopte, moramo raditi u tom smjeru.
Pet je godina igrao za Dinamo početkom stoljeća, i dalje rado dolazi u glavni grad.
- Često sam tamo, imam suprugu iz Zagreba, puno prijatelja koji su i danas bili na tribinama. Zagreb mi je drugi dom, često se vraćam.
A o Svjetskom prvenstvu i preferencijama kaže:
- Ne bi bilo u redu da ne navijam za Hrvatsku, s dosta sam igrača i igrao iz stručnog stožera. Naravno da ću navijati tamo. Hrvatska je neugodna kad prođe skupinu. To će biti teško, ali na zadnja dva SP-a su pokazala da može daleko, nadam se da će tako biti i dalje.
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