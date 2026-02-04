Slovenski mediji oduševljeni Hrvatima: Spasili ste prvenstvo

Hrvatska futsalska reprezentacija igra polufinale Europskog prvenstva u Ljubljani. Izabranici Marinka Mavrovića za medalju i povijesni uspjeh borit će se protiv jake Španjolske. Utakmica je na rasporedu u 17 sati, uz prijenos na internetskoj platformi Voyo, ne i na RTL-u jer s te televizije nisu otkupili prava prijenosa za polufinale, samo za utakmice za broncu i finale u subotu.

Pred hrvatskim futsalašima je utakmica generacije i prilika da ostvare veći uspjeh nego 2012. kada su osvojili četvrto mjesto. Nakon što su prvenstvo otvorili s dva remija protiv Francuske i Gruzije (2-2), slijedile su pobjede protiv Latvije 4-1 i Armenije 3-0. Prvi dio prvenstva igrao se u Rigi, a završnica turnira prebačena je u Ljubljanu u Arenu Stožice.

Kad je postalo jasno da će Hrvatska igrati završnicu turnira u susjednoj Sloveniji, najavljena je invazija hrvatskih navijača. Slovenski mediji raspisali su se o tome kako je hrvatska futsalska reprezentacija spasila prvenstvo.

Susret Hrvatske i Poljske u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u futsalu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Slovenski 24ur napisao je "Hvala vam Hrvati, spasili ste prvenstvo u Stožicama" u naslovu članka te nastavio: "Naši južni susjedi jedini "brane" čast u finalu prvenstva u Ljubljani, kada su u pitanju reprezentacije naše bivše zajedničke države. U srijedu se u Stožicama očekuje invazija hrvatskih navijača"

Slovenski Delo pak Španjolskoj daje velike šanse za plasman u finale Eura (statistička vjerojatnost za prolazak je veća od 80 posto, a ona Hrvatske svega desetak posto), ali ne podcjenjuju ni naše futsalaše. "Hrvatska u Stožicama lovi senzaciju protiv Španjolske, izgledi su veliki", stoji im u naslovu.

"'Utakmica generacije' kako je zovu naši južni susjedi, privući će ogroman broj hrvatskih navijača u Stožice", pišu susjedi.

Ulaznica za povijesno polufinale protiv Španjolske još ima pa ih možete kupiti preko sustava Eventim. Arena Stožice ima kapacitet oko 13.000 sjedećih mjesta. Cijene ulaznice se kreću između 15 i 20 eura, a utakmica je na rasporedu u 17 sati. Druga polufinalna utakmica na rasporedu je od 20.30 sati kad se sastaju Francuska i Portugal.