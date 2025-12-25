Obavijesti

Sport

Komentari 2
PROJEKT ILI NE? PLUS+

Slučaj Beljo: Najskuplji ikada, a tek osmi po minutaži na jesen!? Dinamo bi morao štititi uloženo

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Slučaj Beljo: Najskuplji ikada, a tek osmi po minutaži na jesen!? Dinamo bi morao štititi uloženo
Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 17. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec ROgulja/PIXSELL

Dinamov je napadač u 24 utakmice zabio 11 puta, a samo je jednom na jesen odigrao svih 90 minuta!? Kovačević ga stalno vadi iz igre, a Boban bi Belju na ljeto volio vidjeti i u reprezentaciji...

Dion Drena Beljo (23) stigao je na ljeto u Maksimir kao najskuplje pojačanje u klupskoj povijesti. Zagrepčani su svog napadača, prema podacima s Transfermarkta, platili četiri milijuna eura, ali u kuloarima oko Maksimirske 128 često čujemo kako je taj iznos bliži šest milijuna eura. I ljudi koji dobro znaju Dinamove prilike samouvjereno nam tvrde kako je Beljo sigurno skuplji i od Marka Roga, za kojega su "modri" još 2015. godine platili pet milijuna eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
EKSKLUZIVNO Joško Gvardiol u zagrljaju misteriozne plavuše u Bogovićevoj: 'Kupio joj je ruže'
VIDEO/FOTO

EKSKLUZIVNO Joško Gvardiol u zagrljaju misteriozne plavuše u Bogovićevoj: 'Kupio joj je ruže'

Stopera 'vatrenih' i Manchester Cityja naš čitatelj snimio je na Badnjak u srijedu navečer u Bogovićevoj ulici
FOTOEKSKLUZIV Joško Gvardiol grlio plavokosu damu u Zagrebu
ZABAVA NA BADNJAK

FOTOEKSKLUZIV Joško Gvardiol grlio plavokosu damu u Zagrebu

ZAGREB Joško Gvardiol grlio je plavokosu djevojku na Badnjak u Bogovićevoj ulici. Tamo je bio s društvom. Čitatelj 24sata snimio ga je u trenutku dok se grlio s nepoznatom damom. Kupio joj je i buket ruža...
FOTO Bivša reprezentativka u vaterpolu sad osvaja TV ekrane, šarmirala je i Joška Gvardiola
NASLJEDNICA MILE HORVAT

FOTO Bivša reprezentativka u vaterpolu sad osvaja TV ekrane, šarmirala je i Joška Gvardiola

Leonarda Pavić (26) prva je žena koja prenosi nogometne utakmice na TV-u u Hrvatskoj, ali i vodi studijske emisije. Iz bazena u eter, ova bivša vaterpolistica ruši barijere i inspirira nove generacije sportskih novinarki

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025