Dinamov je napadač u 24 utakmice zabio 11 puta, a samo je jednom na jesen odigrao svih 90 minuta!? Kovačević ga stalno vadi iz igre, a Boban bi Belju na ljeto volio vidjeti i u reprezentaciji...
Slučaj Beljo: Najskuplji ikada, a tek osmi po minutaži na jesen!? Dinamo bi morao štititi uloženo
Dion Drena Beljo (23) stigao je na ljeto u Maksimir kao najskuplje pojačanje u klupskoj povijesti. Zagrepčani su svog napadača, prema podacima s Transfermarkta, platili četiri milijuna eura, ali u kuloarima oko Maksimirske 128 često čujemo kako je taj iznos bliži šest milijuna eura. I ljudi koji dobro znaju Dinamove prilike samouvjereno nam tvrde kako je Beljo sigurno skuplji i od Marka Roga, za kojega su "modri" još 2015. godine platili pet milijuna eura.
