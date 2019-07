Sluga je Lutonov vratar, petak će donijeti i službenu potvrdu

HNK Rijeka i Luton Town FC odlučili su sačekati do petka ujutro sa službenim priopćenjima, ali stvar je gotova: hrvatski reprezentativac Simon Sluga (26) novi je golman Lutona.

Rijeka će dobiti milijun i sedamsto tisuća eura plus izdašne bonuse i 20% od narednog Sluginog transfera. Twitter profil 'We Are The Hatters' u koraku prati svako zbivanje vezano uz Luton pa je malo požurio sa slikom riječkog golmana u novom dresu:

Foto: Twitter/Wearethehatters

Sluga baš i ne djeluje presretno, tweet i fotografija brzo su izbrisani. Slugin transfer iz Rijeke u Luton jedan je od većih vratarskih iz HNL-a u inozemstvo. Subašić je iz Hajduka u Monaco otišao za milijun, a Pletikosa u Šahtar za 800 tisuća eura.

Ovome je transferu pogodovala i jednostavna geografija: dogovoren je dok su se i Rijeka i Luton pripremali u Kranjskoj Gori, a hoteli u kojima su bili smješteni bili su doslovno jedan drugome preko puta ceste.

Ovime vjerojatno nije zaključena prodaja na ovom mercatu jer Rijeka je, kao i svi hrvatski klubovi, dok se pitanje hrvatskog sporta ne riješi sustavnije i kvalitetnije: prisiljena prodavati da bi mogla funkcionirati.