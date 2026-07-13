Službeno: Bilić novi izbornik!

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza u ponedjeljak je službeno potvrdio i obznanio ono što se od ranije najavljivalo, na izborničku poziciju reprezentacije Hrvatske vraća se 57-godišnji Slaven Bilić.

Na toj poziciji Bilić će naslijediti dvije godine starijeg Zlatka Dalića koji je mjesto izbornika napustio nakon ispadanja Hrvatske sa Svjetskog prvenstva. Nakon prolaska skupine na prvenstvu je Hrvatska poražena u šesnaestini finala od Portugala s 1-2.

Dalić je izbornik bio od listopada 2017. godine do ovog srpnja, a u tom je periodu s Hrvatskom osvojio svjetsko srebro 2018., svjetsku broncu 2022. godine te drugo mjesto u Ligi nacija 2023. godine.

Izbornik Hrvatske Bilić je bio od 2006. do 2012. te je vodio reprezentaciju na dva velika natjecanja. Na Europskom prvenstvu 2008. Hrvatska je igrala u četvrtfinalu gdje je nesretno poražena od Turske.

Kao igrač Bilić je bio standardni član udarne momčadi Hrvatske te je s reprezentacijom osvojio brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu 1998. godine u Francuskoj. Trenersku karijeru je počeo u Hajduku, gdje je završio igračku karijeru, a nakon što je vodio Hrvatsku U21 preselio se na izborničku poziciju seniorske momčadi.

Potom je trenirao moskovski Lokomotiv, Besiktas, West Ham, Al Ittihad iz Saudijske Arabije, West Bromwich, Beijing Guoan, Watford te kao posljednji posao, tijekom 2023. i 2024., Al Fateh, klub iz Saudijske Arabije.

Kustić: Slaven je prava osoba za ovu ulogu

- Još jednom zahvaljujem Zlatku na iznimnim rezultatima koje je postigao u svom mandatu i naravno da poštujemo i razumijemo njegovu odluku da s ovim Svjetskim prvenstvom završi svoju eru na klupi Hrvatske. Nije lako naslijediti Zlatka, ali uvjereni smo da je Slaven prava osoba za ovu ulogu. Proslavljeni je reprezentativac koji iza sebe sada ima veliko trenersko i izborničko iskustvo te sam siguran da ima veliku podršku igrača, navijača i cijele javnosti da povede Hrvatsku u nove uspjehe. Slavenu želim toplu dobrodošlicu, imat će naravno punu podršku Saveza u svom radu te mu od srca želim puno sportske sreće u novom izborničkom mandatu - poručio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić, prenose stranice saveza.

Bilić: Zreliji sam i iskusniji, ali s jednakim motivom i željom

- Zahvaljujem predsjedniku Kustiću i rukovodstvu Saveza na iskazanoj podršci i ukazanoj prilici da još jednom kao izbornik povedem hrvatsku reprezentaciju, što je najveća čast svakom hrvatskom treneru. Svjestan sam velikih očekivanja nakon sjajnog razdoblja pod vodstvom Zlatka Dalića, ali na to mora biti spreman svatko tko vodi Hrvatsku jer smo nogometna nacija koja živi sa svojom reprezentacijom. Imam veliku vjeru u igrače koje imamo na raspolaganju, a na meni je da donesem energiju, ambiciju i odlučnost da Hrvatska ostane dio nogometne elite. Izuzetno se radujem ovom izazovu za koji se osjećam potpuno spreman, kao zreliji i iskusniji trener nego 2006. godine, ali s jednakim motivom i željom da Hrvatska bude moćna, odvažna i uspješna - izjavio je novi izbornik.