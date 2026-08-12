SLUŽBENO JE Dalić je postao izbornik Emirata! Evo kako su ga predstavili navijačima...

Sada je sve gotovo, Zlatko Dalić službeno je preuzeo reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata, čime je i definitivno potvrđen njegov povratak u sredinu koju vrlo dobro poznaje iz ranijeg dijela trenerske karijere.

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Sve je objavio Nogometni savez UAE-a putem svojih službenih kanala. Dalić je predstavljen spektakularnim videom, čime je otkriveno i da je dogovorena suradnja dugoročne prirode. Bivši hrvatski izbornik tako bi reprezentaciju Emirata trebao voditi najmanje do 2030. godine.

Njegov dolazak na klupu UAE-a zapravo je bio najavljen već neko vrijeme. Kontakti i konkretna ponuda postojali su još tijekom Dalićeva mandata na čelu Hrvatske, a nakon njegova odlaska s klupe Vatrenih trebalo je tek dovršiti posljednje detalje dogovora.

Upravo je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima Dalić napravio jedan od najvažnijih koraka u svojoj trenerskoj karijeri. Od 2014. do 2017. godine vodio je Al-Ain, s kojim je osvojio naslov prvaka UAE-a te stigao sve do finala azijske Lige prvaka. Nakon uspješnog razdoblja u klubu uslijedio je poziv koji će mu zauvijek obilježiti karijeru, u listopadu 2017. postao je hrvatski izbornik.

Gotovo devet godina proveo je na klupi Hrvatske, a u tom je razdoblju ostvario rezultate kakve nijedan njegov prethodnik nije uspio ostvariti. Vatrene je odveo do svjetskog srebra u Rusiji 2018., brončane medalje u Kataru četiri godine kasnije, kao i finala Lige nacija.

Novi angažman donijet će mu i značajno bolje financijske uvjete. Prema dostupnim informacijama, Dalić bi na klupi UAE-a trebao zarađivati oko pet milijuna eura godišnje, što je više od tri puta iznad njegova posljednjeg godišnjeg primanja u Hrvatskoj. Prema zadnjem ugovoru s HNS-om, hrvatski izbornik imao je plaću od oko 1,5 milijuna eura godišnje.