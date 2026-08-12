Dalić se vraća u Emirate i preuzima reprezentaciju UAE do 2030., a čeka ga i ogromna plaća od 5 milijuna eura godišnje
SLUŽBENO JE Dalić je postao izbornik Emirata! Evo kako su ga predstavili navijačima...
Sada je sve gotovo, Zlatko Dalić službeno je preuzeo reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata, čime je i definitivno potvrđen njegov povratak u sredinu koju vrlo dobro poznaje iz ranijeg dijela trenerske karijere.
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Sve je objavio Nogometni savez UAE-a putem svojih službenih kanala. Dalić je predstavljen spektakularnim videom, čime je otkriveno i da je dogovorena suradnja dugoročne prirode. Bivši hrvatski izbornik tako bi reprezentaciju Emirata trebao voditi najmanje do 2030. godine.
Njegov dolazak na klupu UAE-a zapravo je bio najavljen već neko vrijeme. Kontakti i konkretna ponuda postojali su još tijekom Dalićeva mandata na čelu Hrvatske, a nakon njegova odlaska s klupe Vatrenih trebalo je tek dovršiti posljednje detalje dogovora.
Upravo je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima Dalić napravio jedan od najvažnijih koraka u svojoj trenerskoj karijeri. Od 2014. do 2017. godine vodio je Al-Ain, s kojim je osvojio naslov prvaka UAE-a te stigao sve do finala azijske Lige prvaka. Nakon uspješnog razdoblja u klubu uslijedio je poziv koji će mu zauvijek obilježiti karijeru, u listopadu 2017. postao je hrvatski izbornik.
Gotovo devet godina proveo je na klupi Hrvatske, a u tom je razdoblju ostvario rezultate kakve nijedan njegov prethodnik nije uspio ostvariti. Vatrene je odveo do svjetskog srebra u Rusiji 2018., brončane medalje u Kataru četiri godine kasnije, kao i finala Lige nacija.
Novi angažman donijet će mu i značajno bolje financijske uvjete. Prema dostupnim informacijama, Dalić bi na klupi UAE-a trebao zarađivati oko pet milijuna eura godišnje, što je više od tri puta iznad njegova posljednjeg godišnjeg primanja u Hrvatskoj. Prema zadnjem ugovoru s HNS-om, hrvatski izbornik imao je plaću od oko 1,5 milijuna eura godišnje.
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