SLUŽBENO JE Jose Mourinho novi je trener Real Madrida!

Nakon trinaest godina, Jose Mourinho se vraća na klupu Real Madrida. Portugalski stručnjak potpisao je trogodišnji ugovor s "kraljevskim klubom", a vijest je službeno potvrđena nedugo nakon što je Florentino Pérez ponovno izabran za predsjednika kluba.

Pérezovo ispunjeno obećanje

Florentino Pérez najavio je to tijekom svoje predizborne kampanje i nije trebalo dugo da obećanje ispuni. Mourinho se vraća u klub trinaest godina nakon svog prvog mandata te je potpisao ugovor na tri sezone, do 30. lipnja 2029. godine. Zanimljivo, i njegov prvi ciklus na Santiago Bernabéuu trajao je tri godine, od 2010. do 2013. Mourinhov povratak nije bio jeftin.

Real Madrid je za njegov dolazak morao isplatiti 15 milijuna eura odštete Benfici, što je iznos predviđen klauzulom u njegovu ugovoru s lisabonskim klubom. Cijeli posao poskupjeli su predsjednički izbori, jer je rok do kojeg je Mourinho koštao samo tri milijuna eura istekao tjedan dana nakon završetka portugalskog prvenstva.

Povratak nakon jedne od najgorih sezona

Mourinhov dolazak uslijedio je nakon jedne od najlošijih sezona koje Santiago Bernabéu pamti. Klub je završio sezonu pod vodstvom privremenog trenera Álvara Arbeloe, koji je u siječnju naslijedio Xabija Alonsa, no nije uspio preokrenuti stvari. Real je ispao u četvrtfinalu Lige prvaka od Bayerna i nije uspio ugroziti Barcelonu u domaćem prvenstvu, ostavši bez značajnijih trofeja.

Uprava se nada da će upravo Mourinhovo iskustvo, karizma i pobjednički mentalitet otvoriti novu eru uspjeha i vratiti klub na staze slave na kojima je bio pod vodstvom Carla Ancelottija, koji je na kraju sezone 2024./25. otišao kako bi preuzeo brazilsku reprezentaciju.

Ostavština prvog mandata

Povratak Portugalca predstavlja jedan od najzvučnijih poteza u Real Madridu posljednjih godina. Mourinho se vraća u klub u kojem je ostavio dubok trag. U svom prvom mandatu, između 2010. i 2013. godine, osvojio je naslov prvaka Španjolske u sezoni 2011./12., Kup kralja 2011. i španjolski Superkup 2012. godine.

Ono što je bilo jednako važno jest da je vratio Real u sam vrh europskog nogometa, triput zaredom dovodeći momčad do polufinala Lige prvaka nakon niza sezona u kojima je klub ispadao već u osmini finala. Njegov tadašnji mandat obilježilo je i veliko rivalstvo s Barcelonom Pepa Guardiole. I sam Florentino Pérez priznao je njegov doprinos.

​- Ostavio je natjecateljsku momčad i temelje za buduće naslove europskog prvaka - istaknuo je Pérez.

Upravo je Liga prvaka ostala njegova neispunjena misija i najveći izazov u novom mandatu.

Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION

Velika očekivanja i prvi potezi

Real Madrid sada vjeruje da će to iskustvo i vodstvo poslužiti za otvaranje nove ere uspjeha. Mourinho će odmah preuzeti kormilo momčadi kako bi završio s dizajniranjem igračkog kadra za novu sezonu. Kako izvještava Marca, na njegov zahtjev klub već radi na dovođenju Ibrahima Konatéa i Denzela Dumfriesa. No, posla je još puno. Uprava želi ojačati momčad na svim pozicijama i riješiti budućnost nekoliko igrača čiji status u klubu nije definiran. Cilj je jasan - povratak na vrh španjolskog i europskog nogometa.

*uz korištenje AI-a