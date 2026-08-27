SLUŽBENO JE Livaković je novi igrač Barcelone! Fenerbahče se oprostio s nekoliko rečenica

Hrvatski reprezentativac Dominik Livaković (31) službeno je novi igrač Barcelone! Katalonski velikan je predstavio 'vatrenog' na društvenim mrežama, a Fenerbahče se od njega oprostio kratkom porukom.

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"Hvala, Dominik Livaković! Naš je klub postigao dogovor s Barcelonom o trajnom transferu Dominika Livakovića, koji je u Fenerbahçe stigao 2023. godine. Zahvaljujemo Dominiku na trudu koji je uložio noseći dres našeg kluba te mu želimo puno uspjeha u novom poglavlju karijere. Neka ti je sretan put, Livakoviću," poručio je Fener.

Podsjetimo, Livaković je otišao u Fenerbahče u ljeto 2023. godine za šest milijuna eura iz Dinama. Dugo je bio prvi izbor na vratima turskog velikana, ali mu portugalski stručnjak Jose Mourinho nije previše vjerovao, nakon čega se narušio njegov odnos s klubom.

Sreću je, neuspješno, potražio u Kataloniji, ali u Gironi, gdje su u njemu vidjeli samo pričuvnu opciju. Hrvatu to, taman u mjesecima uoči Svjetskog prvenstva, baš i nije odgovaralo, tako da nije nastupio za Španjolce, a zimus je došao u Dinamo na polugodišnju posudbu.

More security between the posts. Welcome, Livaković 🧤 pic.twitter.com/N7QzaXQqSg — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 27, 2026

Zajedno su osvojili dvostruku krunu i nadali se nastavku suradnje, do koje i dalje može, ali i ne mora doći. Dinamo i dalje traži "jedinicu", a Barcelona je otvorena za Livakovićevu posudbu prije nego što zamjeni Wojciecha Szczesnyja kao drugi golman kluba. Livaković napušta Fenerbahče nakon 74 utakmice u kojima je primio 80 golova. U njih 24 sačuvao je praznu mrežu.