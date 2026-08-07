Službeno: Soldić napustio ONE! Na stolu su dvije opcije - UFC ili domaća publika u FNC-u

Jedan od najboljih hrvatskih MMA boraca Roberto Soldić (31 godina, 21-4-1) i službeno je potvrdio ono o čemu se nagađalo već neko vrijeme. Soldić više nije član ONE Championshipa, što je potvrdio objavom na društvenim mrežama u kojoj je zahvalio organizaciji i najavio nastavak karijere u drugoj organizaciji.

"Hvala vam na ovom putovanju. Moje vrijeme u ONE-u došlo je kraju jer mi je ugovor službeno istekao. Želim od srca zahvaliti ONE Championshipu na pruženoj prilici i nevjerojatnom iskustvu. Svaka borba, svaki izazov i svaki trenutak proveden u kavezu potaknuli su me da postanem bolji ratnik i bolja osoba. Dobio sam puno više od samih borbi - stekao sam znanje, poštovanje i uspomene koje će trajati cijeli život. Mojim navijačima, hvala vam na bezuvjetnoj podršci kroz sve uspone i padove. Vi ste razlog zbog kojeg se nastavljam boriti. Ovo nije kraj. Ovo je početak onoga što slijedi. Vidimo se uskoro", napisao je Soldić.

Foto: instagram

U ONE-u je Soldić proveo četiri godine, tijekom kojih je odradio tek tri meča. Prvi je odradio 2022. godine, a završio je kao no contest nakon što ga je Murad Ramazanov (30, 13-4-1) ilegalnim udarcem onesposobio za nastavak meča. U drugom je izgubio od Zebaztiana Kadestama (35, 15-9) tehničkim nokautom u drugoj rundi, dok je, ispostavit će se, posljednju borbu odradio prošle godine, kada je brutalno nokautirao Saygida Guseyna Arslanalieva (31, 9-3). Organizacija mu je dopustila i izlet u boks pa je tako u FAME-u pobijedio bivšeg svjetskog prvaka Tomasza Adameka (49, 53-6) nokautom u drugoj rundi.

Postavlja se pitanje gdje će Soldić nastaviti karijeru. Dvije su opcije koje se nameću - FNC ili UFC. Glavni čovjek FNC-a Dražen Forgač već je najavio kako je sa Soldićem sve dogovoreno, ali samo ako se ne dogovori njegov odlazak u UFC.

- Roberto Soldić nije borac koji "treba upasti" u UFC. Po meni je Soldić borac kojeg UFC treba. To je prototip borca kakav se traži. Nokauter, atraktivan borac, zvijer. Ja bih s te strane najviše volio da Soldić dobije ugovor kakav zaslužuje. S nama je sve dogovoreno. Nema se tu što previše dogovarati. Stvar je u tome da mi ne želimo napraviti Robertu takvu situaciju da složimo ugovor, najavimo borbu, UFC se javi, a on im kaže da ima borbu u FNC-u i oni odustanu. UFC je takva kompanija gdje nemaš pravo na previše grešaka, a naravno da oni nisu pretjerano sretni jer je on onda odabrao ONE ispred UFC-a.

- Ono što nikako ne bismo htjeli, to sam i njemu rekao, ne želimo mu napraviti problem. Naravno da bi bilo prekrasno da on nastupi u FNC-u, spreman je i protivnik, sve je spremno, ali ne želimo istrčavati s time dok se ne raščisti njegova situacija s UFC-om. Ja bih bio najsretniji da on dobije ozbiljan ugovor i da tamo pokaže kakva je kvaliteta - kazao je Forgač u studiju Podcast Inkubatora početkom srpnja.

MMA borac Roberto Soldić potpisao ugovor za azijsku organizaciju ONE Championship | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Dugo se špekulira kako bi Soldić napokon mogao potpisati za najjaču svjetsku MMA organizaciju. Još prije nekoliko godina, kada je bio dvostruki prvak KSW-a, sastao se u Londonu s čelnim ljudima UFC-a. Tada nije došlo do dogovora. Kada je napuštao poljsku organizaciju, UFC je ponovno pokucao na njegova vrata, no ponuda ONE-a tada je bila bolja pa je Soldić odabrao azijsku organizaciju. Hoće li sada biti treća sreća, ostaje nam vidjeti.

UFC Paris održat će se 5. rujna i, bude li Soldić ondje nastupio, objava o njegovu potpisu morala bi stići vrlo brzo. Nedavno su na eventu u Beogradu o mogućem Soldićevu potpisu pitali i čelnog čovjeka UFC-a Danu Whitea, koji je diplomatski odgovorio samo da bi, da su potpisali Soldića, to i objavili.