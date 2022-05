Smakići u lipnju protiv stare Cro Copove mušterije: 'Pristao sam'

Agron Smakići (18-1-0) otkrio je na društvenim mrežama da je prihvatio meč s Jarrellom Millerom, boksačem koji ima 23 pobjede i remi. Meč bi trebao biti 25. lipnja, a lokacija u spomenutoj objavi nije navedena.

"Velike vijesti. Prihvatio sam meč protiv Jarrella Millera, čeka se potpis ugovora", napisao je hrvatski boksač,

Smakići je posljednji meč odradio u Dubaiju 26. ožujka i pobijedio neugodnog Lenroya Thomasa. Tom borbom došao je nadomak plasmana među 50 najboljih boksača svijeta prema BoxRecu.

Miller se prije tri godine trebao boriti protiv Anthonyja Joshue za titulu svjetskog prvaka, ali je pao na dopinškom testu.

- Postoji puno načina za rješavanje nekih situacija, ja sam sve riješio na krivi način i sad plaćam cijenu. Propustio sam pravu priliku sad i to me stvarno boli, srce mi puca. Povrijedio sam svoju obitelj, prijatelje, svoj tim i navijače. Ali nosit ću se s tim, ispravit ću to i vratit ću se jači - pravdao se tad Miller.

Umjesto američkog boksača uskočio je Andy Ruiz i u Madison Square Gardenu priredio iznenađenje te nokautirao Britanca.

Millera se sjećamo i iz kikboksa, gdje je dvaput nastupao protiv Mirka ''Cro Copa'' Filipovića. U oba navrata Miller je poražen, a taj sport također je napustio zbog doping-afere.

Nije nastupao u boksačkom ringu od kraja 2018. godine, a upravo Smakići bi mogao biti njegov protivnik u povratničkoj borbi.

