Smije li Hanžel izbaciti ljude koji su za Zajeca? Stižu razna pravna tumačenja uoči hitne sjednice IO

Janko Gogolja, Lovro Maržić i Hrvoje Josip Balen, ljudi koje je izvršni odbor Dinama blizak Mirku Barišiću imenovao među 35 članova skupštine koja ovu nedjelju odlučuje o predsjedniku, mogli bi biti izbačeni prije nego što ona uopće započne. Član IO-a Nikola Hanžel sazvao je hitnu sjednicu za 11 sati, sat vremena prije skupštine, s točkom promjene članova skupštine, kako bi Velimiru Zajecu oduzeo glasove tzv. preletača. Je li to pravno dopušteno ili nije? Ovisi o tome koga pitate. Do redakcije 24sata stigla su dva pravna tumačenja.

'Hanželova prijava je osnovana'

Splitski odvjetnik Davor Radić, koji je svojedobno zastupao Hajduk i Nenada Bjelicu, a danas Dinamo u nekim predmetima, tvrdi kako neistomišljenici mogu biti izbačeni jer su istupali protivno volji liste na kojoj su izabrani u skupštinu. Njegovo očitovanje prenosimo u nastavku:

"Točno je da članak 25. Statuta GNK Dinamo od 21.12.2023. godine propisuje koje su zapreke osobama da ne mogu biti članovi klupskih tijela. Isto tako, stavkom 3. tog članka 25. Statuta propisano je da svaki član Kluba koji ulazi u bilo koja tijela Kluba mora potpisati izjavu. Člankom 21. stavka 1. točke e) Statuta GNK Dinamo propisano je da članstvo u Klubu i njegovim tijelima prestaje postojanjem zapreka propisanih u pravnim propisima. Nadalje, odredbama Statuta GNK Dinamo propisano je na vrlo detaljan način održavanja izbora u Klubu a sve u svezi sa odredbama Pravilnika o izborima u Klubu. Imajući u vidu sadržaj odredbi Statuta GNK Dinamo jasno proizlazi da je svaka izborna lista jedinstvena i samostalna, a samim tim i njihovi izabrani kandidati za članstvo u Skupštini.

Izvršni odbor koji je izabrao članove Skupštine u II. izbornoj jedinici kao jedinstvenu listu od 35 članova, može donijeti odluku o promjeni onog člana liste koji se svojim javnim djelovanjem prije sazivanja Skupštine izdvojio od cjelovite liste i time postao nezavisni član jer kao nezavisni ne može uopće biti verificiran kao član Skupštine a sve to ukloniko neki od članova je svojim ponašanjem, radnjama i djelovanjem izdvojio iz svoje nezavisne liste. Točnije, pravo je svakog člana Skupštine, nakon što prethodno isti bude utvrđen od strane Predsjednika Kluba (vidjeti članak 29. stavak 1. Statuta) da glasuje po vlastitoj savjesti i donosi pojedine odluke. Međutim, to ne znači da ta osoba prije nego li je sjednica Skupština počela i prije nego što je na toj sjednici Skupštine utvrđen broj članova - može javno deklarirati se i komentirati te obavljati aktivnosti protiv one izborne jedinice od koje je kao član izabran.

U konkretnom slučaju, a sve uvidom u prijavu g. Nikole Hanžela kao i priloge uz istu, proizlazi da je njegova prijava osnovana i da ove 3 navedene osobe - Hrvoje Josip Balen, Lovro Maržić i Janko Gogolja - postoje zapreke za obavljanjem dužnosti člana Skupštine jer su već prije početka sjednice Skupštine istupili i svoje cjelovite liste. Samim tim ove članove trebalo bi zamijeniti sa tzv. zamjenskim članovima po njihovom redoslijedu. Ovo pravno mišljenje dao sam u ukupnosti svih odredbi Statuta GNK Dinamo i Pravilnika o radu u Klubu, a u svezi sa svim zakonskim pozitivnim propisima Republike Hrvatske. S poštovanjem, odvjetnik Davor Radić".

'Članovi su potpuno slobodni u odlučivanju'

Dobili smo i dopis nepoznatog autora na kojem se vidi drugo mišljenje.

"Niti jednom odredbom Statuta ili Pravilnika o izborima u Klubu, niti jednog člana skupštine iz bilo koje izborne jedinice ne obvezuje se da kod odlučivanja na skupštini obvezno glasuje po nečijem naputku, niti je propisano postojanje "izdvajanja" s liste, niti se izabrani član skupštine može tuđom svojevoljnom odlukom, niti onih koji su ga odabrali, ukloniti s liste, posebno nakon što je verificiran nakon obavljenih izbora. Druga izborna jedinica definirana je u više točaka Statuta i Pravilnika, a posebno je za činjenično stanje važan čl. 3 (2) Pravilnika koji govori kako se u njoj izbori odvijaju "temeljem slobodnih kandidatura". U drugoj izbornoj jedinici u kojoj se tek na kraju, zato da se dobiju dva kandidata za Predsjednika Kluba, formalno postavlja nositelj, ne postoji unaprijed stvorena lista sa zajedničkim programom, već, citiranom odredbom, samo slobodno kandidirani članovi izabrani od manjeg broja birača nego u prvoj. U prijavi spomenuta "konačnost" te liste tehnički je termin kako bi se ona mogla verificirati. Članovi skupštine verificirani u obje izborne jedinice i inače su, u nedostatku obvezujućih odredbi općih akata Kluba, potpuno slobodni u odlučivanju i glasovanju na skupštini za bilo koju točku, posebno istaknuto u čl. 8 (2) Pravilnika o izborima u klubu, skupština kao cjelina i svaki njezin član pojedinačno, a ne liste, glasuju za izbor Predsjednika Kluba.

Članovi skupštine niti po jednoj odredbi općih akata Kluba nisu odgovorni nositeljima liste, niti su nositelji, posebno naknadno na kraju izbornog procesa dobiveni nositelj u 2. Izbornoj jedinici, u mogućnosti samostalno zamijeniti članove skupštine. Samo kod nastupa slučaja propisanih u čl. 21. Statuta, takve članove automatizmom zamjenjuju zamjenici po numeriranom redoslijedu, a o čemu je Izborno povjerenstvo donijelo važeću odluku unaprijed javno objavljenu na mrežnim stranicama Kluba."