Smijenili izbornika i igrali kao rakova djeca - oni su najgora reprezentacija na prvenstvu

Tuniska nogometna reprezentacija i njihovi navijači sigurno bi najradije htjeli da njihova reprezentacija nije ni nastupila na Svjetskom prvenstvu. Njihov nastup neslavno je završio s tri poraza i gol razlikom -10. Uz sve to još su usred turnira promijenili i izbornika.

Tunis se tako pridružio listi najgorih reprezentacija koje su ikad igrale na Mundijalu.

- Prije Tunisa to su napravili Južna Koreja 1954. s -16, Zair 1974. s -14, Haiti 1974. i Salvador 1982. s -12, Saudijska Arabija 2002. s -12, Sjeverna Koreja 2010. s -11 te Grčka 1954., Meksiko 1978. i Novi Zeland 1982. s -10, prenosi Opta.

Nekad su Tunižani svima stvarali probleme, no ovo prvenstvo bili su jednostavno nekonkurentni. U konkurenciji svih reprezentacija na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi Tunis je najgora momčad ovog Svjetskog prvenstva.