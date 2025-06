Smijenjeni direktor Zadra nakon sukoba s Jusupom: 'Osporavam bilo kakav fizički kontakt...'

Umjesto da u slavljeničkom tonu, nakon trećeg naslova u nizu, kuju planove za novu sezonu, netrpeljivost između trenera Zadra Danijela Jusupa i direktora Tomislava Kabića eskalirala je i zamalo se sve pretvorilo u fizički sukob. Kako je izjavio Jusup na press konferenciji, Kabić je navodno glavom nasrnuo na njega i tako 'ugrozio njegov fizički integritet'.

Sve se dogodilo u petak, a dan kasnije, Zadar je stao u zaštitu svog trenera i smijenio Kabića s pozicije vršitelja dužnosti direktora nakon što mu je Nadzorni odbor izglasao nepovjerenje.

Zadar: Izvanredna konferencija za medije trenera Zadra Danijela Jusupa | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Odlučio je stati pred medije i ispričati svoju stranu priče na press konferenciji, ali sve se pretvorilo u monolog bez dopuštenih pitanja.

- Moram se referirati i secirati jučerašnju izjavu trenera Jusupa kako bih obranio svoj dignitet pogotovo u onom dijelu koji je apsolutno i kategorički neistinit. Krenula je optužba za fizički kontakt. Osporavam to i bilo koji takav događaj za koji trener tvrdi da se dogodio. Kontakt koji trener tvrdi da se dogodio, se dogodio na sastanku za kojeg je trener proteklih deset dana tvrdio da se uopće nije bio. Trener je jučer izjavio da je njegov fizički integritet bio ugrožen na sastanku prije deset dana za kojeg je do jučer ponavljao da se uopće nije dogodio, da ga nitko iz kluba nije kontaktirao. Nadalje, trener tvrdi da moja retorika na sastanku bila kao i u priopćenju neprimjerena. Nažalost, tvrdim da je retorika trenera i verbalna i neverbalna bila takva te da ju je pokazao prema direktoru. To nije na osobnoj razini, nego na razini kluba - rekao je Kabić.

Zadar: Konferencija za medije v.d. direktora KK Zadar Tomislava Kabića | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Tvrdi da je komunikacija s Jusupom bila narušena pa su komunicirali isključivo mailom ili preko drugih zaposlenika u KK Zadru.

- Geneza ovog problema je komunikacija. Pitam se samo u kojem trenutku smo odlučili dignuti ruke od naše djece? Sve što sam radio u košarci do sada, a to će potvrditi i roditelji, radio sam za dobro naše zadarske djece. Ja svoju retoriku nisam mijenjao, a vjerujem da samo zato što sam rekao istinu postao sam neprijatelj Grada Zadra - rekao je i nastavio:

- Kakav smo mi to grad postali? Da netko može biti iznad kluba? Frapantno je da se klub tuži i da se potiču dvostruki kriteriji. Možda je moj najveći neuspjeh ujedno i moj najveći izazov. Borba s trulim sustavom. Pokušao sam naći konsenzus, pružio sam treneru ruku, on ju nije prihvatio. A vidite, nisam želio biti fikus kao neki moji prethodnici. I stvarno želim sreću svojem nasljedniku.