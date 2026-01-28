Smislili smo rješenja i za teže probleme, opet ćemo. Mađari su 'out', ali Arena im je motiv

Ovo ni Hitchcock ne bi režirao u najboljim danima. Ako danas pobijedi Mađarsku, Hrvatska će s prvoga mjesta u polufinale Europskog prvenstva. Morali smo u utorak pobijediti Sloveniju i nadati se da bi nam susjedi 24 sata kasnije mogli pomoći protiv Islanda, ali su Švicarci odlučili uraniti s poklonima. Pa onda Mađarska zaustavi Švedsku i potencijalno je ostavi bez polufinala ako Island pobijedi Sloveniju. Nevjerojatno.

Najvažnije je da smo mi odradili svoj posao protiv Slovenije, ako ona pomogne danas protiv Islanda, u polufinalu smo i prije utakmice protiv Mađarske (18:00). No, na to se nećemo oslanjati iako bi bilo dobrodošlo s obzirom na tempo i sve što EHF radi kontra svakog razuma. Slovencima i Hrvatima pošalje Konjičanine iz BiH, Šveđanima Nijemce, koji i nakon VAR-a prave glupima cijeli rukometni svijet. Strašno.

Imamo li snage za drugu veliku utakmicu u 24 sata? Imamo, mora biti. Turnir odmiče, snaga kopni, a mi se dižemo, baš kao i prošle godine u Areni. Slovenci nas pritisnu maksimalno, uvedu u egal, ozlijedi se Srna, naš prvi igrač na Euru, ali onda krene Tin Lučin kao da sutra ne postoji. Srnu nije išlo nikako do ozljede (1/7), Martinovića slabo (3/10), Klarica je izgubio pet lopti, Maraš je odigrao šest minuta, Cindrić od 15. do 35. sjedio na klupi, Mandić i Kuzmanović zaostajali s obranama za slovenskim golmanima, a mi u završnici vodili pet razlike. Da nekad zaista ne povjeruješ. Ako su Slovenci mislili da će moći protiv naše 5-1 obrane, shvatili su da ne mogu. Mamić pohvata sve, Šušnja se uključi naknadno, David Mandić odigra najbolju utakmicu za Hrvatsku. Kakav duh, kakva borba.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., četvrtfinale, Hrvatska - Mađarska | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Mađari su ispali iz kombinacija za polufinale, ali i za peto mjesto, koje je ulaznica za izravan plasman na Svjetsko prvenstvo dogodine. Računati da će zbog toga izaći na teren da odrade posao protiv nas nećemo jer dovoljno im je da se prisjete kako je to izgledalo prije 12 mjeseci da se motiviraju. Pozdrav našem Ivanu Pešiću i Marinu Šipiću.

U odnosu na prošli siječanj, vrijeme je učinilo svoje s Miklerom i Lekaijem, dok su najveći hendikep dobili uoči turnira s ozljedom Bencea Banhidija. On im je gotovo nenadoknadiv, ali i dalje je težište na igri s pivotima, pa je iskočio Rosta, na turniru drugi strijelac Mađarske s 29 golova iza Imrea (39) iz Kiela, koji će u Veszprem. Šveđanima je Rosta zabio osam.

Veszprem i Pick Szeged su vrh Europe, ali ta dva kluba daju zajedno dva reprezentativca, Boda i Ligetvarija, kojemu je glavni zadatak obrana. Chema Rodriguez nema preširok izbor u vanjskoj liniji, u kojoj najviše iznose sjajni srednjak Gergo Fazekas i ljevak Zoran Ilić, uz pomoć Szite i Boda na lijevoj strani. Fazekas, Szita i Ilić igraju sa Šušnjom u Wisli. Sipos je prvi čovjek obrane, u kojoj ima i na "kilo i na metar" i protiv toga ne završavaš utakmicu bez boli.

Nakon Švedske ostalo im je manje od 20 sati do utakmice s Hrvatskom, uz rotaciju i situaciju kakvu imaju ne bi se mnogi kladili na njih, ali prognozirati nešto realno na ovom Euru više nije poželjno. Srna će nam nedostajati, ali smislili smo rješenja i za teže probleme. Ako ne znaš šta je bilo lani...