Smith otkazao Hrvatskoj u zadnji tren: 'Razočarao nas je! Pa sve smo napravili za njega'

Posljednje tri godine naše košarkaške reprezentacije nema ni na mapi. Propustili smo tri velika natjecanja pa opet morali proći kroz žrvanj pretkvalifikacija, što je značilo da smo se vratili na dno. Gore od ovoga ne može, slažu se svi oko reprezentacije, a nakon što smo ljetos uspješno izborili kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u društvu Norveške i Danske, više nitko se ne želi vratiti tamo gdje smo bili prije nekoliko mjeseci.

Naša reprezentacija okupila se ususret početka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. U petak će u Osijeku ugostiti Cipar, a onda 1. prosinca idemo u Rigu gdje će nas ugostiti Izrael. Bit će to ujedno i izravan dvoboj za drugo mjesto u skupini jer čelno mjesto rezervirano je za aktualnog svjetskog i europskog prvaka Njemačku koja bi se trebala prošetati ovom skupinom.

Susret Hrvatske i Danske u pretkvalifikacijama za Svjetsko košarkaško prvenstvo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Nažalost, prvog dana okupljanja izbornika Tomislava Mijatovića dočekale su neugodne vijesti. Jaleen Smith, jedan od najboljih igrača reprezentacije, otkazao je u posljednji trenutak. Nije poznat razlog, a to je poprilično iznenađujuće od Amerikanca koji je tijekom posljednje tri godine pokazao da je veliki profesionalac i maksimalno posvećen reprezentaciji. Ljetos se priključio za pretkvalifikacije samo dan nakon rođenja svoje kćerkice, što je oduševilo sve u HKS-u, pa upravo zbog toga nikome nije jasno što se sada izjalovilo.

O tome je u razgovoru za Večernji list pričao sportski direktor HKS-a Krunoslav Simon.

- S obzirom na to da mi je još ljetos rekao da će se odazvati, to nam je sada najveći problem jer ‘kuburimo‘ s razigravačima. Na njega smo računali. Dakako, igrač uvijek ima pravo reći da se ne osjeća najbolje. I to nam sugerira da ubuduće ne bi bilo loše imati dva Amerikanca na raspolaganju.

Opatija: Pretkvalifikacije za EuroBasket 2025., Hrvatska - Švicarska | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Nema ni Luke Šamanića, koji je nedavno napustio Bilbao i otišao u Zenit, a Ante Žižić opet je odbio igrati za reprezentaciju iako su nedavno postojali pozitivni znakovi da bi se mogao vratiti.

- Šamanića je stopirao njegov ruski klub, koji je spustio rampu. Sa Žižićem je izbornik Mijatović od početka komunicirao i bilo je naznaka da će se priključiti no i on je odlučio da ne želi. Čim sam došao, rekao sam da je moja dužnost reći istinu. I ja sam bio igrač i znam da ima različitih osobnih i klupskih situacija, no neigranje za reprezentaciju u situaciji kada si zdrav ne mogu prihvatiti. I zato sam razočaran Smithom jer je Savez za njega sve napravio i s ljudske, privatne, i sa sportske strane. Žižić? Od njega odaziv nisam niti očekivao. Ne mogu reći da se o njemu ne razmišlja no s njim se svaki put to izjalovi. On je od početka bio izbornikova želja no ja nisam polagao velike nade.