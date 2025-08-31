Obavijesti

Smith za 24sata: Svi mi kažu da sam postao pravi Hrvat. Želja mi je zaigrati za hrvatski klub

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 5 min
Smith za 24sata: Svi mi kažu da sam postao pravi Hrvat. Želja mi je zaigrati za hrvatski klub
Zagreb: Kvalifikacije za košarkaško Europsko prvenstvo, Hrvatska - Bosna i Hercegovina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Hrvatska je moj dom i htio sam imati nešto gdje ću provoditi vrijeme dok sam u Hrvatskoj pa sam kupio stan u Zagrebu, priča nam američki košarkaš koji od 2022. godine nastupa za našu reprezentaciju

Hrvatska košarkaška reprezentacija posljednjih godina izgubila je kult reprezentacije. Umjesto da im bude čast i privilegija odjenuti sveti dres, igrači su birali kada će i hoće li prihvatiti poziv. Izblijedilo je zajedništvo koje nas je krasilo i donosilo nam medalje, a uz neadekvatnu selekciju i nekvalitetnu struku, sve to se odrazilo i na rezultate reprezentacije pa smo se dvaput doveli u situaciju da moramo igrati pretkvalifikacije. 

