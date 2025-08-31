Smith za 24sata: Svi mi kažu da sam postao pravi Hrvat. Želja mi je zaigrati za hrvatski klub

Hrvatska košarkaška reprezentacija posljednjih godina izgubila je kult reprezentacije. Umjesto da im bude čast i privilegija odjenuti sveti dres, igrači su birali kada će i hoće li prihvatiti poziv. Izblijedilo je zajedništvo koje nas je krasilo i donosilo nam medalje, a uz neadekvatnu selekciju i nekvalitetnu struku, sve to se odrazilo i na rezultate reprezentacije pa smo se dvaput doveli u situaciju da moramo igrati pretkvalifikacije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+