VIDEO Baturinin suigrač otkrio kako ga je Fabregas preobrazio: 'To pokazuje i u reprezentaciji'

Martin Baturina dosad je na Svjetskom prvenstvu bio jedan od naših najboljih igrača i može se očekivati da će i protiv Portugala biti u početnom sastavu. Baturinu jako cijeni Ivan Smolčić, Baturinin suigrač iz Coma. On je gostovao u podcastu Tribina te je nahvalio Martinove igračke kvalitete.

- Gušt ga je imati u svojoj ekipe. On je takva glava da nema problema uzeti loptu i kad je pritisak. Ima bezobrazluka u sebi, da želi tu loptu - pričao je bivši riječki kapetan koji je svakodnevno s Baturinom u Italiji.

Foto: Peter Cziborra

- Trebalo je treneru Fabregasu da shvati što sve Baturina može pokazati i koliko Baturina može pomoći jer naravno nije lako doći iz HNL-a u Seriju A. Danas se ekipa Coma teško može zamisliti bez njega - ističe Smolčić.

Svakako uz Livakovića na vratima, njegov suigrač Smoličić izdvojio je Baturinu kao jednog od najboljih naših pojedinaca na Mundijalu. - Uz Livakovića Martin je u najboljoj formi. Želi loptu, radi razliku, razigran je i baš ga je gušt gledati - ističe Smolčić koji je dodao da Baturina primjenjuje naučeno u Comu.

- Fazu obrane je Fabregas kod njega jako popravio. Vidim da koristi naučeno u Comu i to točno primjeni kad igra za reprezentaciju. Uvijek gleda iza sebe gdje mora zatvoriti jer njegovom beku je to važno. U Comu u aanalizi Fabregas pokazuje za ostala krila na Martinovom primjeru kako moraju zatvarati. Kad sužava i trči u fazi obrane, to mi je lijepo vidjeti jer nije lako natjerati takvog igrača koji ima ono nešto, da radi fazu obrane, a to je dobio u Comu - zaključio je Smolčić.