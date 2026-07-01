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IVAN SMOLČIĆ

VIDEO Baturinin suigrač otkrio kako ga je Fabregas preobrazio: 'To pokazuje i u reprezentaciji'

Piše Ivan Tomašković,
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VIDEO Baturinin suigrač otkrio kako ga je Fabregas preobrazio: 'To pokazuje i u reprezentaciji'
Foto: Benoit Tessier
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Na Svjetskom prvenstvu bio je jedan od naših najboljih igrača i može se očekivati da će i protiv Portugala biti u početnom sastavu

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Martin Baturina dosad je na Svjetskom prvenstvu bio jedan od naših najboljih igrača i može se očekivati da će i protiv Portugala biti u početnom sastavu. Baturinu jako cijeni Ivan Smolčić, Baturinin suigrač iz Coma. On je gostovao u podcastu Tribina te je nahvalio Martinove igračke kvalitete.

- Gušt ga je imati u svojoj ekipe. On je takva glava da nema problema uzeti loptu i kad je pritisak. Ima bezobrazluka u sebi, da želi tu loptu - pričao je bivši riječki kapetan koji je svakodnevno s Baturinom u Italiji.

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Foto: Peter Cziborra

- Trebalo je treneru Fabregasu da shvati što sve Baturina može pokazati i koliko Baturina može pomoći jer naravno nije lako doći iz HNL-a u Seriju A. Danas se ekipa Coma teško može zamisliti bez njega - ističe Smolčić. 

Svakako uz Livakovića na vratima, njegov suigrač Smoličić izdvojio je Baturinu kao jednog od najboljih naših pojedinaca na Mundijalu.  - Uz Livakovića Martin je u najboljoj formi. Želi loptu, radi razliku, razigran je i baš ga je gušt gledati - ističe Smolčić koji je dodao da Baturina primjenjuje naučeno u Comu. 

- Fazu obrane je Fabregas kod njega jako popravio. Vidim da koristi naučeno u Comu i to točno primjeni kad igra za reprezentaciju. Uvijek gleda iza sebe gdje mora zatvoriti jer njegovom beku je to važno. U Comu u aanalizi Fabregas pokazuje za ostala krila na Martinovom primjeru kako moraju zatvarati. Kad sužava i trči u fazi obrane, to mi je lijepo vidjeti jer nije lako natjerati takvog igrača koji ima ono nešto, da radi fazu obrane, a to je dobio u Comu - zaključio je Smolčić. 

@tribina_hr

Smolčić o Baturini 🎙️🤜🏻🤛🏻

♬ original sound - Tribina_hr

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