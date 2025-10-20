Smrt sina potresla englesku legendu! Poginuo na traktoru

Velika tragedija pogodila je legendu engleskog nogometa Stuarta Pearcea. Njegov 21-godišnji sin Harley život je izgubio u stravičnoj nesreći s traktorom koja se dogodila prošlog četvrtka kod Gloucestera, ostavivši obitelj, prijatelje i cjelokupnu zajednicu u neizmjernoj tuzi.

Nesreća se dogodila u četvrtak poslijepodne, oko 14:30 sati, na cesti A417 Old Birdlip Hill u Witcombeu, nedaleko od Gloucestera. Harley Pearce upravljao je traktorom kada je, prema prvim i još uvijek neslužbenim informacijama, došlo do iznenadnog pucanja gume. Zbog toga je, kako se pretpostavlja, mladić izgubio kontrolu nad teškim poljoprivrednim vozilom koje je sletjelo s ceste.

Hitne službe brzo su stigle na mjesto događaja, no nažalost, mogli su samo konstatirati smrt. Harley je preminuo na mjestu nesreće. Policija je potvrdila da u incidentu nije sudjelovalo nijedno drugo vozilo te su uputili javni apel svjedocima koji su se u to vrijeme nalazili na tom području ili posjeduju snimke s kamera u automobilima da se jave kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije.

Shrvana obitelj Pearce objavila je dirljivo priopćenje u kojem su odali počast svom voljenom sinu i bratu, opisujući mladića koji je ostavio neizbrisiv trag na svima koji su ga poznavali.

.- Naša je obitelj uistinu šokirana i potpuno slomljena srca zbog gubitka našeg voljenog sina i odanog brata Harleyja. Bio je duša koja je ostavila nezaboravan otisak na svima koji su ga poznavali. Bio je zlatni dečko zaraznog osmijeha, a ova šokantna tragedija ostavit će ogromnu rupu u srcima onih koji su imali sreću poznavati ga. S tihom, samozatajnom snagom i dubokom dobrotom, neizmjerno smo ponosni na mladića u kakvog je izrastao, pokazujući nevjerojatnu radnu etiku i poduzetnički duh u poljoprivrednoj industriji. On će zauvijek biti naša sjajna zvijezda. Počivaj u miru, naš prelijepi sine i brate. Nikada, nikada nećeš biti zaboravljen - piše u priopćenju.

Iako sin nogometne ikone, Harley Pearce svoj je put gradio daleko od sportskih terena. Sa samo 21 godinom bio je uspješan mladi poduzetnik koji je vodio vlastitu tvrtku, "Harley Pearce Agricultural Services". Radio je na farmama na granici grofovija Wiltshire i Gloucestershire, gdje je i živio.

Harley je bio mlađe od dvoje djece koje je Stuart Pearce dobio u dvadesetogodišnjem braku s bivšom suprugom Liz. Njegova starija sestra Chelsea uspješna je jahačica koja se natjecala za Veliku Britaniju na tri europska prvenstva.

Vijest o smrti njegova sina duboko je potresla Stuarta Pearcea (63), ikonu engleskog nogometa poznatog po beskompromisnom i strastvenom stilu igre zbog kojeg je i dobio nadimak "Psycho". Tijekom karijere odigrao je više od 400 utakmica za Nottingham Forest, a za englesku reprezentaciju upisao je 78 nastupa. Nakon igračke karijere, vodio je Manchester City, Nottingham Forest i mladu reprezentaciju Engleske, kao i reprezentaciju Velike Britanije na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine.

Brojni bivši klubovi i nogometna zajednica odmah su izrazili sućut legendarnom braniču.

Nottingham Forest: "Duboko smo ožalošćeni viješću o smrti Harleyja Pearcea. Misli svih u Nottingham Forestu su uz Stuarta i njegovu obitelj u ovom uistinu teškom trenutku."

West Ham United: "Tužni smo zbog vijesti o smrti Harleyja Pearcea. Svi u klubu šalju najdublju sućut Stuartu i njegovoj obitelji u ovom tragičnom vremenu."

Manchester City: "Svi u Manchester Cityju šalju svoju ljubav i misli Stuartu i njegovoj obitelji u ovom vrlo teškom trenutku."