Snagatorica ljubila 'Modrićeva sina'. I jako se voli tetovirati

Rodrygo Goes jedan je od najboljih igrača Real Madrida, a bio je u jako dobrim odnosima s bivšim kapetanom 'kraljevskog kluba', Lukom Modrićem. Često se druže u svlačionici, a Brazilac je jednom Hrvata u šali nazvao 'ocem'
Mladi nogometni virtuoz Rodrygo (24), zvijezda Real Madrida, ljubio je brazilsku influencericu Brunu Rottu (26).
| Foto: Instagram
Mladi nogometni virtuoz Rodrygo (24), zvijezda Real Madrida, ljubio je brazilsku influencericu Brunu Rottu (26). |
Foto: Instagram
Mladi nogometni virtuoz Rodrygo (24), zvijezda Real Madrida, ljubio je brazilsku influencericu Brunu Rottu (26).
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njihova veza trajala je manje od godinu dana i privukla veliku pozornost javnosti.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Rodrygo je rođen 9. siječnja 2001. godine u Osascu, Brazil. Njegov nogometni put započeo je u Santosu, istom klubu koji je iznjedrio i legendarnog Pelea
| Foto: Instagram
Njegova bivša djevojka Bruna starija je dvije godine.
| Foto: Instagram
Njegov talent brzo je prepoznat, a 2019. godine ostvario je transfer u Real.
| Foto: Instagram
U Realu se brzo nametnuo kao ključni igrač, pokazujući iznimnu tehniku, brzinu i snalažljivost pred golom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako su većinu detalja veze čuvali u privatnosti, Bruna se jednom našalila na Rodrygom račun na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Objavila je staru fotografiju s Instagrama u kojoj je napisala kako nikad neće izlaziti s muškarcem koji se ne tušira redovito.
| Foto: Instagram
Zatim je priložila fotografiju Rodryga uz opis "ugrizla sam se za jezik."
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Šuška se kako su bili zajedno oko godinu dana.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Predana je tjelovježbi i svakodnevno trenira.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
A redovito je podržavala Rodryga na utakmicama Real Madrida.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram