Obavijesti

Galerija

Komentari 45
FOTO: ATRAKTIVNA BRUNA

Snagatorica ljubila 'Modrićeva sina'. I jako se voli tetovirati

Rodrygo Goes jedan je od najboljih igrača Real Madrida, a bio je u jako dobrim odnosima s bivšim kapetanom 'kraljevskog kluba', Lukom Modrićem. Često se druže u svlačionici, a Brazilac je jednom Hrvata u šali nazvao 'ocem'
Snagatorica ljubila 'Modrićeva sina'. I jako se voli tetovirati
Mladi nogometni virtuoz Rodrygo (24), zvijezda Real Madrida, ljubio je brazilsku influencericu Brunu Rottu (26). | Foto: Instagram
1/34
Mladi nogometni virtuoz Rodrygo (24), zvijezda Real Madrida, ljubio je brazilsku influencericu Brunu Rottu (26). | Foto: Instagram
Komentari 45

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025