Obavijesti

Sport

Komentari 1
HOĆE LI SE IKAD VRATITI?

Snijega na Sljemenu do koljena, a Snježna kraljica i tri godine od zadnje utrke i dalje je u magli

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 4 min
Snijega na Sljemenu do koljena, a Snježna kraljica i tri godine od zadnje utrke i dalje je u magli
6
Zagreb: Pripreme uoči prve vožnje muškog slaloma Audi FIS Svjetskog skijaškog kupa | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Sljeme zjapi prazno! Crveni spust već četvrtu sezonu bez skijaša, a obećana nova žičara još uvijek u magli birokracije. Hoće li Zagreb izgubiti skijašku tradiciju

Dok se Zagrepčani prisjećaju ne tako davnih dana kada su siječanjska jutra započinjala skijanjem na omiljenom brijegu, stvarnost na Sljemenu nudi bitno drugačiju sliku. Četvrtu sezonu zaredom, najatraktivnija i najdulja staza, legendarni Crveni spust, zjapi prazna. Nema skijaša, nema treninga mladih nada, nema skijanja za građanstvo, a što je najtužnijeza sportsku javnost, nema ni Snježne kraljice. Nekadašnji ponos Zagreba i pozornica na kojoj su sjale najveće svjetske zvijezde danas je, ironično, pod debelim snijegom, a skijaša ni na vidiku.

Pokretanje videa...

Sljemenski Crveni spust 01:22
Sljemenski Crveni spust | Video: KanalRi

Priča o padu Crvenog spusta započela je u srpnju 2023., kada je Zagreb i Medvednicu poharala snažna ljetna oluja. Vjetar je rušio stabla koja su teško oštetila staru trosjedežnicu, izgrađenu još za Univerzijadu 1987. Nakon stručnog pregleda, gradska uprava na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem donijela je odluku: popravak je neisplativ. Rješenje je izgradnja potpuno nove, moderne četverosjedežnice. Najavili su investiciju od 12,5 milijuna eura iz gradskog proračuna s obećanjem da će nova žičara kapaciteta 2000 skijaša na sat oživjeti Crveni spust i omogućiti korištenje i ljeti za planinare i bicikliste. No, ono što je zvučalo kao vizija budućnosti, pretvorilo se u noćnu moru čekanja.

Foto: Grad Zagreb

Izgubljene godine i glas struke

Odluka o rušenju umjesto popravka odmah je naišla na oštre kritike. Dragutin Žiljak, dugogodišnji voditelj sljemenskog skijališta i jedan od najzaslužnijih za dovođenje Svjetskog kupa u Zagreb, tvrdio je da je gradska uprava napravila kardinalnu pogrešku. Prema njegovim riječima, stara se žičara mogla popraviti za svega 200.000 eura, čime bi se izbjeglo višegodišnje zatvaranje ključne staze.

​- Stara žičara trosjedežnica mogla se i servisirati i mogla se pustiti u pogon. Mi smo izgubili godine kvalitetnog skijanja, i reprezentacija i građanstvo i djeca na Crvenom spustu. Cijena za rušenje stare žičare uvelike premašuje cijenu da se stara obnovi, servisira i pusti u pogon - upozoravao je Žiljak još tada, no njegov apel nije naišao na razumijevanje.

Njegove su se riječi pokazale proročanskima. Prošle su dvije i pol godine od oluje, a skijanja na Crvenom spustu i dalje nema. Projekt izgradnje nove sjedežnice, koji je povjeren konzorciju crnogorske tvrtke Novi Volvox i tvrtke Strucon iz Bosne i Hercegovine, zapao je u labirint rokova i birokratskih prepreka. Iako je gradonačelnik Tomašević uvjeravao javnost da će se sve riješiti, direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek izrazio je javnu sumnju da će sjedežnica biti spremna čak i za natjecateljsku sezonu 2026/27., navodeći kašnjenja s ishođenjem građevinske dozvole i činjenicu da se radovi ne smiju izvoditi od ožujka do kolovoza zbog zaštite ptica.

Dok Sljeme čeka, stručnjaci odlaze

Apsurd cijele situacije najbolje se očituje u sudbini obitelji Žiljak, čije je ime desetljećima bilo sinonim za Sljeme. Od Stjepana, preko Dragutina, pa sve do unuka Igora, ova je obitelj svojim rukama i znanjem stvarala uvjete za skijanje na Medvednici. Igor Žiljak, stručnjak čije su vještine u pripremi staza omogućile održavanje "Snježne kraljice" i u najtežim vremenskim uvjetima, dolaskom nove gradske vlasti postao je nepoželjan na svom brdu.

Dok zagrebačka vlast traži rješenja, a Crveni spust čeka novu žičaru, znanje koje je godinama brušeno na Sljemenu sada koriste drugi. Igor Žiljak je, naime, nakon odlaska sa Sljemena pripremao staze za Zimske olimpijske igre u Pekingu, a danas je generalni direktor Olimpijskog centra Jahorina. Tamo gdje su prepoznali njegovu stručnost, on stvara vrhunske uvjete, dok je planina na kojoj je odrastao i radio postala talac sporosti administracije.

ARHIVA: Zagreb: Poznati na muškom slalomu Audi FIS Svjetskog skijaškog kupa SQT, 2017.
ARHIVA: Zagreb: Poznati na muškom slalomu Audi FIS Svjetskog skijaškog kupa SQT, 2017. | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Gdje je nestala "Snježna kraljica"?

Posljedice se najočitije vide na kalendaru Svjetskog kupa. Posljednja ženska utrka održana je 4. siječnja 2023., a dan poslije druga planirana utrka otkazana je zbog visokih temperatura i nedostatka snijega. Muška utrka otkazana je još godinu ranije, usred prve vožnje, zbog katastrofalnih uvjeta na stazi, a od tada je više nema u rasporedu. Bez funkcionalnog Crvenog spusta i prateće sjedežnice, povratak utrke je nemoguć.

Hrvatski skijaški savez ne odustaje od ideje da jednog dana ponovno ugosti i skijašice i skijaše, no svima je jasno da je to sada daleki san. Sljeme je izgubilo kontinuitet, a time i ugled u očima Međunarodne skijaške federacije (FIS).

ARHIVA: Zagreb: Manfred Moelgg okrunjen je za sljemenskog kralja, 2017.
ARHIVA: Zagreb: Manfred Moelgg okrunjen je za sljemenskog kralja, 2017. | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- To nije samo problem za Snježnu kraljicu i pripreme reprezentacija... Imamo gondolu koja vozi na Sljeme, a nemamo skijalište. Imamo i Zrinku, djecu koja bi mogla učiti skijati u Zagrebu te ne bi morala trošiti novce u inozemstvu. Ali, nažalost, dok se ne napravi žičara, toga neće biti, a to je velika šteta - rekao nam je Vedran Pavlek, direktor skijaškog saveza.

Dok Zagrepčani s nostalgijom gledaju fotografije Janice i Ivice Kostelića kao i Ane Jelušić na postolju i tisuća navijača uz stazu, ostaje gorak okus u ustima u gradu najbolje svjetske slalomašice prošle sezone Zrinke Ljutić. Pitanje koje se postavlja nije samo kada će nova sjedežnica konačno biti gotova, već i što će do tada ostati od slavne skijaške tradicije Zagreba. "Snježna kraljica" je zasad izgubljena u magli birokracije i probijenih rokova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Zlatane, gdje ih sve držiš? Ovo je Ibrina kolekcija jurilica
'BOGATA' TRADICIJA

FOTO Zlatane, gdje ih sve držiš? Ovo je Ibrina kolekcija jurilica

Zlatan Ibrahimović u petak je proslavio 44. rođendan, a za prošli je sam sebe počastio Ferrarijem od 900.000 eura. Umirovljeni nogometaš veliki je zaljubljenik u automobile, a posebno mu se sviđa Ferrari
FOTO Bivša rukometašica ima opasan biceps. Mnogi je se boje
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Bivša rukometašica ima opasan biceps. Mnogi je se boje

Stefana Sandu sa 16 godina bavila se rukometom, a danas je jedna od najpoznatijih rumunjskih bodibilderica. Isklesala je tijelo i bila svjetska i europska prvakinja. Pogledajte transformaciju
Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice
SVE NA JEDNOM MJESTU

Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026