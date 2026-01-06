Snijega na Sljemenu do koljena, a Snježna kraljica i tri godine od zadnje utrke i dalje je u magli

Dok se Zagrepčani prisjećaju ne tako davnih dana kada su siječanjska jutra započinjala skijanjem na omiljenom brijegu, stvarnost na Sljemenu nudi bitno drugačiju sliku. Četvrtu sezonu zaredom, najatraktivnija i najdulja staza, legendarni Crveni spust, zjapi prazna. Nema skijaša, nema treninga mladih nada, nema skijanja za građanstvo, a što je najtužnijeza sportsku javnost, nema ni Snježne kraljice. Nekadašnji ponos Zagreba i pozornica na kojoj su sjale najveće svjetske zvijezde danas je, ironično, pod debelim snijegom, a skijaša ni na vidiku.

Pokretanje videa... 01:22 Sljemenski Crveni spust | Video: KanalRi

Priča o padu Crvenog spusta započela je u srpnju 2023., kada je Zagreb i Medvednicu poharala snažna ljetna oluja. Vjetar je rušio stabla koja su teško oštetila staru trosjedežnicu, izgrađenu još za Univerzijadu 1987. Nakon stručnog pregleda, gradska uprava na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem donijela je odluku: popravak je neisplativ. Rješenje je izgradnja potpuno nove, moderne četverosjedežnice. Najavili su investiciju od 12,5 milijuna eura iz gradskog proračuna s obećanjem da će nova žičara kapaciteta 2000 skijaša na sat oživjeti Crveni spust i omogućiti korištenje i ljeti za planinare i bicikliste. No, ono što je zvučalo kao vizija budućnosti, pretvorilo se u noćnu moru čekanja.

Foto: Grad Zagreb

Izgubljene godine i glas struke

Odluka o rušenju umjesto popravka odmah je naišla na oštre kritike. Dragutin Žiljak, dugogodišnji voditelj sljemenskog skijališta i jedan od najzaslužnijih za dovođenje Svjetskog kupa u Zagreb, tvrdio je da je gradska uprava napravila kardinalnu pogrešku. Prema njegovim riječima, stara se žičara mogla popraviti za svega 200.000 eura, čime bi se izbjeglo višegodišnje zatvaranje ključne staze.

​- Stara žičara trosjedežnica mogla se i servisirati i mogla se pustiti u pogon. Mi smo izgubili godine kvalitetnog skijanja, i reprezentacija i građanstvo i djeca na Crvenom spustu. Cijena za rušenje stare žičare uvelike premašuje cijenu da se stara obnovi, servisira i pusti u pogon - upozoravao je Žiljak još tada, no njegov apel nije naišao na razumijevanje.

Njegove su se riječi pokazale proročanskima. Prošle su dvije i pol godine od oluje, a skijanja na Crvenom spustu i dalje nema. Projekt izgradnje nove sjedežnice, koji je povjeren konzorciju crnogorske tvrtke Novi Volvox i tvrtke Strucon iz Bosne i Hercegovine, zapao je u labirint rokova i birokratskih prepreka. Iako je gradonačelnik Tomašević uvjeravao javnost da će se sve riješiti, direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek izrazio je javnu sumnju da će sjedežnica biti spremna čak i za natjecateljsku sezonu 2026/27., navodeći kašnjenja s ishođenjem građevinske dozvole i činjenicu da se radovi ne smiju izvoditi od ožujka do kolovoza zbog zaštite ptica.

Dok Sljeme čeka, stručnjaci odlaze

Apsurd cijele situacije najbolje se očituje u sudbini obitelji Žiljak, čije je ime desetljećima bilo sinonim za Sljeme. Od Stjepana, preko Dragutina, pa sve do unuka Igora, ova je obitelj svojim rukama i znanjem stvarala uvjete za skijanje na Medvednici. Igor Žiljak, stručnjak čije su vještine u pripremi staza omogućile održavanje "Snježne kraljice" i u najtežim vremenskim uvjetima, dolaskom nove gradske vlasti postao je nepoželjan na svom brdu.

Dok zagrebačka vlast traži rješenja, a Crveni spust čeka novu žičaru, znanje koje je godinama brušeno na Sljemenu sada koriste drugi. Igor Žiljak je, naime, nakon odlaska sa Sljemena pripremao staze za Zimske olimpijske igre u Pekingu, a danas je generalni direktor Olimpijskog centra Jahorina. Tamo gdje su prepoznali njegovu stručnost, on stvara vrhunske uvjete, dok je planina na kojoj je odrastao i radio postala talac sporosti administracije.

ARHIVA: Zagreb: Poznati na muškom slalomu Audi FIS Svjetskog skijaškog kupa SQT, 2017. | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Gdje je nestala "Snježna kraljica"?

Posljedice se najočitije vide na kalendaru Svjetskog kupa. Posljednja ženska utrka održana je 4. siječnja 2023., a dan poslije druga planirana utrka otkazana je zbog visokih temperatura i nedostatka snijega. Muška utrka otkazana je još godinu ranije, usred prve vožnje, zbog katastrofalnih uvjeta na stazi, a od tada je više nema u rasporedu. Bez funkcionalnog Crvenog spusta i prateće sjedežnice, povratak utrke je nemoguć.

Hrvatski skijaški savez ne odustaje od ideje da jednog dana ponovno ugosti i skijašice i skijaše, no svima je jasno da je to sada daleki san. Sljeme je izgubilo kontinuitet, a time i ugled u očima Međunarodne skijaške federacije (FIS).

ARHIVA: Zagreb: Manfred Moelgg okrunjen je za sljemenskog kralja, 2017. | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- To nije samo problem za Snježnu kraljicu i pripreme reprezentacija... Imamo gondolu koja vozi na Sljeme, a nemamo skijalište. Imamo i Zrinku, djecu koja bi mogla učiti skijati u Zagrebu te ne bi morala trošiti novce u inozemstvu. Ali, nažalost, dok se ne napravi žičara, toga neće biti, a to je velika šteta - rekao nam je Vedran Pavlek, direktor skijaškog saveza.

Dok Zagrepčani s nostalgijom gledaju fotografije Janice i Ivice Kostelića kao i Ane Jelušić na postolju i tisuća navijača uz stazu, ostaje gorak okus u ustima u gradu najbolje svjetske slalomašice prošle sezone Zrinke Ljutić. Pitanje koje se postavlja nije samo kada će nova sjedežnica konačno biti gotova, već i što će do tada ostati od slavne skijaške tradicije Zagreba. "Snježna kraljica" je zasad izgubljena u magli birokracije i probijenih rokova.