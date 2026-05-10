Snimili Dalića na hodočašću do Međugorja. Broji zadnje korake

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić (59) krenuo je u četvrtak na hodočašće od rodnog livna do Gospina svetišta u Međugorju i polako se primiče cilju zavjeta koji radi uoči drugoga Svjetskog prvenstva zaredom.

U društvu četvorice prijatelja snimili su ga u nedjelju navečer u V u okolici Čitluka, svega osam kilometara od crkve svetog Jakova, kamo će potražiti duhovnu okrjepu i mir uoči pokušaja da "vatrene" treći put u nizu odvede do završnice Mundijala.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nije poznato je li Dalić u nedjelju i završio hodočašće dugo čak 120 kilometara ili će mu to poći za nogom u ponedjeljak. Tad istječe rok za HNS za prijavu šireg popisa igrača za Mundijal od 35 do 55 igrača. Popis igrača za pripreme Dalić će, nakon odmora, objaviti u ponedjeljak, 18. svibnja.