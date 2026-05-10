Obavijesti

Sport

Komentari 4
VIDEO: IZBORNIKOV ZAVJET

Snimili Dalića na hodočašću do Međugorja. Broji zadnje korake

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Snimili Dalića na hodočašću do Međugorja. Broji zadnje korake
Foto: Bolji Ljubuški/Facebook

Kao i uoči SP-a u Katru, izbornik se odlučio duhovno obnoviti, a snimili su ga u jednom mjestu nedaleko od Međugorja

Admiral

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić (59) krenuo je u četvrtak na hodočašće od rodnog livna do Gospina svetišta u Međugorju i polako se primiče cilju zavjeta koji radi uoči drugoga Svjetskog prvenstva zaredom.

U društvu četvorice prijatelja snimili su ga u nedjelju navečer u V u okolici Čitluka, svega osam kilometara od crkve svetog Jakova, kamo će potražiti duhovnu okrjepu i mir uoči pokušaja da "vatrene" treći put u nizu odvede do završnice Mundijala.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nije poznato je li Dalić u nedjelju i završio hodočašće dugo čak 120 kilometara ili će mu to poći za nogom u ponedjeljak. Tad istječe rok za HNS za prijavu šireg popisa igrača za Mundijal od 35 do 55 igrača. Popis igrača za pripreme Dalić će, nakon odmora, objaviti u ponedjeljak, 18. svibnja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a 13. svibnja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Slomila je srce 'Modrićevu sinu'. Čeka dijete sa Srninom špicom
FOTO: FATALNA BRUNA

Slomila je srce 'Modrićevu sinu'. Čeka dijete sa Srninom špicom

Brazilska influencerica Bruna Rotta objavila je trudnoću s mladim nogometašem Kauã Eliasom, koji nastupa za Šahtar. Rotta se preselila u ratom pogođenu Ukrajinu kako bi započela novi život s Eliasom. Vijest je oživjela sjećanja na njezinu burnu vezu sa zvijezdom Reala Rodrygom Goesom
VIDEO Nema kraja podbadanju! Evo što su Boysi objavili Torcidi nakon derbija na Maksimiru
S TRIBINA NA INTERNET

VIDEO Nema kraja podbadanju! Evo što su Boysi objavili Torcidi nakon derbija na Maksimiru

Dinamo je slavio u derbiju protiv Hajduka 2-0, a Bad Blue Boysi su kroz cijeli susret provocirali Torcidu pjesmama i raznim transparentima. 'Modri' su već osvojili prvenstvo i zato su u fokusu bili navijači, a ne rezultat

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026