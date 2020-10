'Sociedad je otvoreniji klub od Bilbaa, a San Sebastian je čudo'

Igor Cvitanović igrao je za Baske u sezoni 1998/1999. U Sociedadu mogu igrati stranci, a u Bilbau samo Baski. Cvita smatra kako Rijeka uz malo sreće na Rujevici može doći do boda u 1. kolu Europske lige

<p>Uvijek se rado sjetim vremena provedenog u San Sebastianu. To je predivan i čudesan grad, jedan od najljepših u Španjolskoj. Plaže ostavljaju bez daha, kaže nam <strong>Igor Cvitanović</strong>, koji je igrao za <strong>Real Sociedad.</strong></p><p>Baski večeras od 18.55 sati gostuju na Rujevici u prvome kolu <strong>Europske lige</strong>. U meč s Rijekom ulaze kao favoriti, trenutno su vodeća momčad La Lige. Nije im uspio zabiti ni aktualni prvak <strong>Real</strong> <strong>Madrid</strong>. Godinama Sociedad nije izgledao ovako dobro, ima velike ambicije u Europi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka slavi ulazak u Europsku ligu</strong></p><p>- Kad sam ja došao tamo, bila je to odlična momčad, klub je sezonu prije osvojio treće mjesto u prvenstvu - rekao je Cvitanović, koji je za Sociedad igrao u sezoni 1998/1999. Odigrao je 29 utakmica, zabio je tri gola. Bila je to jako dobra sezona za najboljeg strijelca u povijesti Dinama.</p><p>- U momčadi Sociedada je tada bilo nekoliko dobrih domaćih igrača i nekoliko jako dobrih stranaca, poput Darka Kovačevića u napadu. Užitak je bio igrati u takvoj momčadi - prisjeća se Cvitanović.</p><p>Iz Sociedada ga nisu zvali da bude njihov gost na ovoj utakmici.</p><p>- Nažalost, godinama nisam u kontaktu s nekim iz kluba, ali tamo mi je kao igraču bilo sjajno. Sociedad je klub iz Baskije, ali je puno otvoreniji od <strong>Athletic Bilbaa.</strong> Znate da u Bilbau igraju Baski, a ovdje je situacija drugačija. Kroz povijest je igralo puno stranaca. Kad je derbi, onda na travnjaku bude jako vatreno. Između navijača nema sukoba, ali zato na terenu sve pršti - rekao je Igor Cvitanović.</p><p>Svoj bivši klub prati pozorno ove sezone.</p><p>- Sociedad je sad odlično posložena momčad, igra jako dobro, ali naravno da Rijeka nije bez šansi. Na Rujevici nije lagano igrati, to je jak Rijekin adut. Bit će jako teško, toga su Riječani svjesni, ali uz malo sreće bi mogli do boda - kaže Cvita.</p><p>Real Sociedad je osnovan 1909. godine, a ime Real dato mu je u čast kralja <strong>Alfonsa XIII</strong>. Taj je kralj svoja ljeta provodio baš u San Sebastianu. Klub je dva puta bio španjolski prvak, dvije godine zaredom, 1981. i 1982. godine. Posljednji je put u samom vrhu bio 2003. godine kad je završio kao viceprvak. Ovaj se klub kroz povijest otvarao strancima, naravno da ni tamo u početku nisu mogli igrati igrači koji nisu Baski, ali to se kroz vrijeme mijenjalo.</p><p>Desetljećima su se u Sociedadu, kao i u Bilbau, držali toga da za klub mogu igrati samo Baski, a onda je 1989. godine u San Sebastian stigao John Aldridge iz Liverpoola. Englez je bio prvi igrač koji nije Bask, koji je zaigrao za Sociedad. Dočekale su ga prijetnje, a on je u prvoj sezoni zabio 16 golova.</p><p>Sociedad se nakon te 1989. godine potpuno otvorio za strance. Cvitanovića smo pitali i za sraz Dinamo- Feyenoord.</p><p>- Nizozemci nisu baš u bajnoj formi. I to je prilika za Dinamo. Mislim da bi rezultat mogao biti dobar - najavio je sraz u Maksimiru Cvitanović.</p>