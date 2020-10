Evo gdje gledati prve utakmice Rijeke i Dinama u Europskoj ligi

Hrvatski predstavnici u četvrtak će odigrati svoje prve utakmice u Europskoj ligi u ovoj sezoni. Rijeka će u 18.55 ugostiti Real Sociedad, a Dinamo u 21 dočekuje Feyenoord

<p>Kao što je već neko vrijeme poznato, HNL će ove godine u Europi predstavljati zagrebački <strong>Dinamo</strong>, koji ove godine nije uspio proći Ferencvaros u trećem pretkolu Lige prvaka, i <strong>Rijeka</strong>, koja je uspjela iznenaditi Kopenhagen u doigravanju za ulazak u Europsku ligu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zoran Mamić uoči Feyenoorda</strong></p><h2>Dinamo - Feyenoord</h2><p>Hrvatski prvak u Europsku ligu je ušao pobjedom protiv estonske Flore u play-offu kvalifikacija, a na Maksimiru će imati puno teži zadatak protiv solidnog nizozemskog predstavnika. Feyenoord je nakon pet kola bez poraza u nizozemskom prvenstvu (tri pobjede i dva remija) što dokazuje ozbiljnost te ekipe i da će se zagrebački Dinamo morati pošteno 'pohrvati' s nizozemskim klubom želi li doći do pobjede.</p><p>Zoran Mamić je oprezan, ali uvjeren u pobjedu svoje momčadi:</p><p>- Radi se o klubu velike tradicije, o kvalitetnoj momčadi, koja je prepuna dobrih igrača, ima individualnu i momčadsku kvalitetu, pogotovo prema naprijed. Taj kapetan Berghuis im je opasan, zabija puno golova, on im je mozak momčadi. Moram reći da dugo nisam vidio momčad koja ima tako dobre bekove s obje strane, ali mi imamo kvalitetu da uzmemo tri boda u ovoj utakmici, vjerujem da ćemo uspjeti to i napraviti.</p><h2>Rijeka - Real Sociedad</h2><p>Rijeka je odličnom borbom i u konačnici pobjedom protiv Kopenhagena osigurala šest europskih utakmica, a loptice u Nyonu nisu joj donijele nimalo lagane protivnike.</p><p>Otvaraju sa španjolskim Real Sociedadom, koji je nakon šest kola u španjolskoj ligi na prvom mjestu s 11 bodova (tri pobjede, dva remija i jedan poraz). Doduše, to je zato što neke ekipe imaju utakmicu manje, a neke čak dvije, ali Rijeku čeka odlična momčad koja će u ovoj utakmici tražiti samo pobjedu, a momčad s Rujevice će se morati dobro namučiti kako bi joj pomrsila planove.</p><p>Slovenski stručnjak na klupi Riječana Simon Rožman pokazao je puno respekta prema španjolskoj momčadi, a neki španjolski mediji najavljuju da Real Sociedad dolazi 'nabiti' gol razliku.</p><p>- Atmosfera je fantastična osim tih Covid testiranja koja nose nekakvu neizvjesnost dok se čekaju rezultati. Mislim da smo dobro analizirali suparnika, govorimo o vodećoj momčadi u Španjolskoj i sigurno je da će oni koji budu igrali dati svoj maksimum. Pokušat ćemo biti u svom najboljem izdanju, a utakmica će pokazati što to znači u kontekstu rezultata. Imamo spremnu strategiju kako bismo željeli da utakmica ide, ali neće se pitati samo nas. Nadam se da će publika biti uz nas i kada budemo malo trpjeli na terenu. Naš cilj nije samo nastupiti - rekao je Rožman.</p><h2>Što kažu kladionice</h2><p>Rijeka je u prvoj utakmici teški, kako bi Amerikanci rekli, 'underdog', autsajder. Na pobjedu Riječana koeficijent je okruglih 5, a na Real Sociedad 1,70, a svi koji prate kladionicu znaju da je to 'smrdljiv' koeficijent koji često zna i pasti. </p><p>Kod našeg drugog predstavnika druga priča. Na zagrebački klub je koeficijent 2,40, a u odnosu na Feyenoord (3,10), kladionice mu daju ipak blagu prednost.</p><h2>Gdje gledati?</h2><p>Sve utakmice Europske lige prenosi Arena Sport, a obje utakmice naših predstavnika u prvom kolu bit će na prvom kanalu koji se nalazi u osnovnom paketu MAXtv-a i Evo TV-a. Rijeka kreće s centra u 18.55, a Dinamo točno u 21 sat.</p>