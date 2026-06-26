Riječ je o višemjesečnom sporu između Nepalskog nogometnog saveza i Nacionalnog sportskog vijeća, koje je interveniralo u izbornom procesu i radu saveza, što FIFA smatra kršenjem svojih statuta
ŠOK Fifa usred Svjetskog suspendirala reprezentaciju
Fifa je zbog 'uplitanja treće' strane u rad Nepalskog nogometnog saveza, suspendirala državu s Himalaja i sve tamošnje klubove. Oni kao i 'repka' ne smiju do daljnjega nastupati na turnirima koje organizira Fifa.
Riječ je o višemjesečnom sporu između Nepalskog nogometnog saveza i Nacionalnog sportskog vijeća, koje je interveniralo u izbornom procesu i radu saveza, što FIFA smatra kršenjem svojih statuta.
🚨 La FIFA suspende a Nepal 🇳🇵 por interferencias del Consejo de Deportes en la Federación. pic.twitter.com/jgu5AYIZJ0— Fútbol Mundial (@somosfutmundial) June 25, 2026
Osim zabrane nastupa na međunarodnoj sceni, Nepal je privremeno ostao i bez pristupa FIFA-inim razvojnim programima, edukacijama, seminarima te financijskoj pomoći. Suspenzija će ostati na snazi sve dok FIFA ne procijeni da su ispunjeni uvjeti za njezino ukidanje.
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