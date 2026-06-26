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UPLITANJE TREĆE STRANE

ŠOK Fifa usred Svjetskog suspendirala reprezentaciju

Piše Filip Sulimanec,
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ŠOK Fifa usred Svjetskog suspendirala reprezentaciju
Foto: Paul Childs

Riječ je o višemjesečnom sporu između Nepalskog nogometnog saveza i Nacionalnog sportskog vijeća, koje je interveniralo u izbornom procesu i radu saveza, što FIFA smatra kršenjem svojih statuta

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Fifa je zbog 'uplitanja treće' strane u rad Nepalskog nogometnog saveza, suspendirala državu s Himalaja i sve tamošnje klubove. Oni kao i 'repka' ne smiju do daljnjega nastupati na turnirima koje organizira Fifa.

Riječ je o višemjesečnom sporu između Nepalskog nogometnog saveza i Nacionalnog sportskog vijeća, koje je interveniralo u izbornom procesu i radu saveza, što FIFA smatra kršenjem svojih statuta.

Osim zabrane nastupa na međunarodnoj sceni, Nepal je privremeno ostao i bez pristupa FIFA-inim razvojnim programima, edukacijama, seminarima te financijskoj pomoći. Suspenzija će ostati na snazi sve dok FIFA ne procijeni da su ispunjeni uvjeti za njezino ukidanje.

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