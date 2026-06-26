ŠOK Fifa usred Svjetskog suspendirala reprezentaciju

Fifa je zbog 'uplitanja treće' strane u rad Nepalskog nogometnog saveza, suspendirala državu s Himalaja i sve tamošnje klubove. Oni kao i 'repka' ne smiju do daljnjega nastupati na turnirima koje organizira Fifa.

Riječ je o višemjesečnom sporu između Nepalskog nogometnog saveza i Nacionalnog sportskog vijeća, koje je interveniralo u izbornom procesu i radu saveza, što FIFA smatra kršenjem svojih statuta.

🚨 La FIFA suspende a Nepal 🇳🇵 por interferencias del Consejo de Deportes en la Federación. pic.twitter.com/jgu5AYIZJ0 — Fútbol Mundial (@somosfutmundial) June 25, 2026

Osim zabrane nastupa na međunarodnoj sceni, Nepal je privremeno ostao i bez pristupa FIFA-inim razvojnim programima, edukacijama, seminarima te financijskoj pomoći. Suspenzija će ostati na snazi sve dok FIFA ne procijeni da su ispunjeni uvjeti za njezino ukidanje.