Naslov je sve dalje: Katalonci su okrenuli Real bez Modrića

Izgledalo je sve kao 'još jedan dan u uredu' za Real, a onda je uslijedio šok. Prvo Stuani, onda Portu i Realove nade za lov na naslov prvaka ubrzo su pale u vodu, a Girona je uzela veliki 'skalp' (1-2). A sve se to dogodilo bez Luke Modrića koji je pauzirao zbog akumuliranih žutih kartona.

'Kraljevi' su po tko zna koji put ove sezone prosuli bodove, ali valja istaknuti da je i Girona danas odigrala odličnu i strpljivu utakmicu te zaslužila pobjedu. No, vratimo se u prvo poluvrijeme - sve je za Real izgledalo dobro, napadali su, bili dominantni, a u 25 minuti je Casemiro zaslužio pljesak okupljenih nakon što je glavom zabio za 1-0. S tim se rezultatom otišlo na odmor.

U nastavku igre gosti su krenuli u napad, a sve je to došlo an naplatu u 65. minuti kad je Sergio Ramos nedaleko gol crte igrao rukom, a Stuani sigurno matirao Courtoisa za poravnanje rezultata. Pravi je muk nastao u 75. minuti. Courtois je obranio prvi udarac, ali na odbijanac je naletio Portu i zabio za apsolutni šok u Madridu.

Pokušavali su 'kraljevi' do kraja utakmice, ali što zahvaljujući mnogobrojnim zaleđima, što odličnim reakcijama gostujućeg golmana Bona, nisu uspjeli izjednačiti. Da bi nesreća Reala bila potpuna, Sergio Ramos je dobio dva žuta kartona i neće igrati u sljedećoj utakmici, a upitan je i njegov nastup u 'El Clasicu'.

Podsjetimo, Barcelona je jučer minimalno slavila protiv Valladolida i tako otišla na velikih +9 - Real je treći i ima 45 bodova, a Barcelona 54.

Do kraja je još 14 kola i devet bodova razlike je dostižno na papiru, ali teško je to očekivati od Reala u ovakvoj formi dok Barcelona i u lošim utakmicama poput one jučer, još uvijek pobjeđuje.