Obavijesti

Sport

Komentari 1
POBJEDA PLAVIH

Šok na Gripama! Dinamo srušio Split u neizvjesnoj utakmici...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Šok na Gripama! Dinamo srušio Split u neizvjesnoj utakmici...
Foto: Josko Herceg

Dinamo šokirao Split s 99-94! Hunt nezaustavljiv s 44 poena! Splitu nije pomoglo ni 26 poena Jordana. Nastavlja se bitka za prvaka Hrvatske

Admiral

U pretposljednjem dvoboju prvog dijela sezone, u utakmici 22. kola domaćeg prvenstva, košarkaši zagrebačkog Dinama su u gostima iznenadili Split te su slavili s 99-94 (25-22, 22-29, 25-15, 27-28).

Od početka je utakmica bila neizvjesna i niti jedna se momčad nije mogla odvojiti na veću prednost. Nakon prve dionice gosti su vodili 25-22, dok su na odmor Splićani otišli uz vodstvo 51-47. Novi se preokret dogodio u trećoj četvrtini gdje je opet nešto bolje zaigrao Dinamo koji je prije zadnjih deset minuta stekao prednost 72-66.

Split: Sustret 22. kola prvenstva Hrvatske između KK Split i KK Dinamo
Foto: Josko Herceg

Održavao je Dinamo razliku i u završnici ogleda, a četiri i pol minute prije kraja je poveo 84-74. Nije gostujući sastav napravio krivi korak sve do kraja te je sačuvao vodstvo i upisao veliku pobjedu.

Najbolji igrač Splita bio je Antonio Jordan koji je postigao 26 poena uz pet asistencija i tri skoka. Antonio Sikirić je dodao 15 koševa uz tri asistencije i dva skoka.vU gostujućem sastavu nezaustavljiv je bio Delonnie Hunt koji je ubacio čak 44 poena. Hunt je za tri poena gađao 6-9, a za dva poena 9-13. Ostvario je i šest  asistencija te pet skokova. Hrvoje Garafolić je za goste dodao 18 poena uz šest asistencija i šest skokova.

U posljednjem susretu prvog dijela sezone igraju Alkar i Zadar, a utakmica je počela u 19 sati. Zadar je vodeći s omjerom 19-2, dok Split sada ima 17 pobjeda i pet poraza. Iza vodećeg dvojca su Cibona s omjerom 15-7 i Zabok s 13-9. Dinamo-Zagreb sada ima devet pobjeda i 13 poraza.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Najbolji memeovi derbija: Tovar na aparatima, Riva na -10
PODBADANJE RIVALA

FOTO Najbolji memeovi derbija: Tovar na aparatima, Riva na -10

HAJDUK - DINAMO 1-3 "Modri" su drugim ovosezonskim trijumfom u Splitu vjerojatno prelomili pitanje prvaka, bijelima ostaje tek tješiti se Torcidinom podvalom rozih dimnih bombi Boysima. Pogledajte što su društvene mreže objavile nakon nedjeljnog derbija
VIDEO Ludnica na Maksimiru! Navijači su dočekali dinamovce
SLAVI SE POBJEDA

VIDEO Ludnica na Maksimiru! Navijači su dočekali dinamovce

Na gostovanje u Split doputovalo je oko 1800 navijača zagrebačkog kluba, a oni koji su ostali u Zagrebu dočekali su plave junake u kasnim nedjeljnim satima
Dalić objavio popis za SAD: Beljo i Stojković na pretpozivu
ZA PRIJATELJSKE UTAKMICE

Dalić objavio popis za SAD: Beljo i Stojković na pretpozivu

Proteklih tjedana uspjeli smo obići veliki broj reprezentativaca, a raduje me što se nekolicina njih izborila za bolji klupski status, kazao je izbornik koji je vratio u reprezentaciju Majera, Luku Sučića i Baturinu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026