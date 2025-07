Šok na klupskom SP-u! Al Hilal izbacio City nakon produžetaka

Manchester City ispao je u osmini finala Svjetskog klupskog prvenstva od Al Hilala. Nakon produžetaka momčad iz Saudijske Arabije slavila je 4-3 i tako zaključila put jednog od najvećih favorita u natjecanju. "Građani" su sjajno otvorili utakmicu i u devetoj minuti poveli preko Bernarda Silve, koji je bio najspretniji i s pet metara ugurao loptu u mrežu nakon flipera u kaznenom prostoru.

To nije previše uzdrmalo Saudijce, koji su do kraja poluvremena stvorili nekoliko prilika za izjednačenje. Do izjednačenja su stigli odmah u prvoj minuti drugog dijela kada je Marcos Leonardo pogodio glavom. U 52. minuti već su potpuno preokrenuli rezultat. Duga lopta presjekla je cijelu obranu Cityja, a Malcom je sam izašao pred Edersona. Brazilac je ostao miran i pogodio za 2-1.

Erling Haaland je tri minute kasnije izjednačio i s 2-2 su ušli u produžetke. Novo vodstvo momčadi Simonea Inzaghija donio je Kalidou Koulibaly, koji je zabio nakon kornera u 94. minuti. U 104. minuti Phil Foden je izjednačio nakon sjajnog centaršuta Rayana Cherkija. Ipak, u 112. minuti Leonardo je zabio svoj drugi gol na utakmici i presudio za 4-3.

Al Hilal je tako eliminirao jednog od najvećih favorita natjecanja i prošao dalje u četvrtfinale, gdje će 4. srpnja igrati protiv Fluminensea, koji je izbacio Inter. Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol igrao je do 53. minute kada ga je zamijenio Akanji.

