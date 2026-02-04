Obavijesti

LOŠE VIJESTI U SPLITU

Šok na treningu Hajduka: U duelu suigrača nastradao mladi dragulj. Čeka ga dug oporavak?

Piše Tomislav Gabelić, Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
3
Zagreb: NK Lokomotiva i HNK Hajduk u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Iako ćemo preciznu dijagnozu i vrijeme oporavaka saznati tek nakon detaljnog liječničkog pregleda i magnetne rezonance, Durdov će svakako propustiti utakmicu 'bijelih' protiv Slavena

Admiral

Početak proljetne sezone donio je brojne izazove na Poljudu. Hajduk je izgubio dvije prvenstvene utakmice i pao na sedam bodova zaostatka za vodećim Dinamom, a "bijeli" su u srijedu doznali novu lošu vijest. Naime, na jutrošnjem treningu ozlijedio se mladi hrvatski reprezentativac Bruno Durdov (18), a prve prognoze nisu obećavajuće.

Durdov je ove sezone nastupio u 15 utakmica za Hajduk i prema Transfermarktu vrijedi tri milijuna eura. Ozlijedio se u srazu s Ronom Racijem, a zaradio je težu distorziju gležnja.

Zmijavci: Croatia Zmijavci i Hajduk odigrali prijateljsku utakmicu
Zmijavci: Croatia Zmijavci i Hajduk odigrali prijateljsku utakmicu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Iako ćemo preciznu dijagnozu i vrijeme oporavaka saznati tek nakon detaljnog liječničkog pregleda i magnetne rezonance, Durdov će svakako propustiti utakmicu "bijelih" protiv Slavena (subota, 17:15 sati). Prema prvim procjenama, mladog hajdukovca čeka, u dobrom slučaju, oko mjesec dana pauze. 

OSTALO

