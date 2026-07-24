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ŠOK U BIH Uhitili legendarnog reprezentativca. Prao novac?!

Piše Jakov Drobnjak,
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ŠOK U BIH Uhitili legendarnog reprezentativca. Prao novac?!
Foto: Achim Scheidemann/DPA/PIXSELL
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Policija češlja Banju Luku i Gradišku: Zvjezdana Misimovića priveli zbog sumnje na transfer od 400.000 KM i pranje novca

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Bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine i aktualni predsjednik Upravnog odbora Nogometnog kluba Borac, Zvjezdan Misimović (44), našao se u središtu istrage koju provodi Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) u BiH. Policijski službenici u četvrtak su izvršili pretrese na više lokacija u Banjoj Luci i Gradišci zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela zloupotrebe službenog položaja odgovorne osobe i pranja novca, piše klix.ba.

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Foto: Goran Kovacic/Vecernji list

Misimović je priveden u prostorije SIPA-e u Banjoj Luci, gdje bi ga trebali ispitati u sklopu istrage. Prema dostupnim informacijama, policija je tijekom akcije pretresla njegov stan i vozilo u Banjoj Luci, kao i nekretnine u Gradišci. Istraga se, prema neslužbenim informacijama, odnosi na sumnje povezane s realizacijom jednog nogometnog transfera, pri čemu se spominje iznos od oko 400.000 maraka.

Iz SIPA-e su potvrdili da se aktivnosti provode na četiri lokacije, na temelju naloga Osnovnog suda u Banjoj Luci, no zasad nisu željeli otkrivati identitet osoba obuhvaćenih istragom niti dodatne detalje slučaja.

Tko je Misimović?

Rođen u Münchenu, Misimović je prošao školu Bayerna, no afirmaciju je stekao u Bochumu i Nürnbergu. Vrhunac karijere doživio je u Wolfsburgu, gdje je u sezoni 2008./09. s Edinom Džekom i Grafiteom činio "čarobni trokut" koji je klub doveo do povijesne titule prvaka Njemačke. Te sezone s 20 asistencija bio je najbolji asistent Bundeslige. Iako je igrao za U-21 reprezentaciju SR Jugoslavije, odlučio se za Bosnu i Hercegovinu. Za "Zmajeve" je debitirao 2004. i postao lider generacije. Upisao je 85 nastupa i 26 golova, a kruna karijere bio je plasman na Svjetsko prvenstvo 2014. Bio je i sportski direktor reprezentacije BiH, a u Borac je ušao nedugo nakon završetka te funkcije.

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