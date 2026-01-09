Obavijesti

Sport

Komentari 0
NBA NOĆ

Šok u Chicagu. Pogledajte zašto je susret Bullsa i Heata otkazan

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Šok u Chicagu. Pogledajte zašto je susret Bullsa i Heata otkazan
Foto: Rob Gray

Susret između Chicago Bullsa i Miami Heata nije se održao zbog stanja u kojem se parket nalazio uslijed kondenzacije. Naknadni termin će se odrediti, a ostali susretu održani su prema planiranom rasporedu

Admiral

Košarkaši Chicago Bullsa i Miami Heata trebali su noćas odigrati utakmicu Istočne konferencije od 02.00 sati. Međutim, utakmica je otkazana zbog prekomjerne kondenzacije ispod parketa. Prvotno je bila odgođena, a radnici u dvorani dali su sve od sebe da osuše podlogu na kojoj se trebalo igrati; koristili su velike krpe i ručnike kako bi obrisali podlogu, ali naposljetku susret je odgođen. Novi datum odigravanja bit će poznat uskoro. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu 01:35
Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu | Video: 24sata Video

Rezultat kondenzacije zasigurno ima veze s kišom koja posljednjih dana pada u Chicagu te s hokejaškim klubom Chicago Blackhawksima koji na istom mjestu igraju domaće utakmice. Zadnju utakmicu igrali su u srijedu, a iduću igraju već u subotu. 

Od ostalih utakmica, Charlotte Hornetsi izgubili su od Indiana Pacersa 114-112. Prvo ime susreta bio je LaMelo Ball s 33 poena, tri skoka i osam asistencija. Kamerunac Pascal Siakam iz Indiane imao je double-double učinak s 30 koševa, 14 skokova i tri asistencije. Hornetsima je to drugi uzastopni poraz, a Indiani prva pobjeda nakon 13 nanizanih poraza. 

NBA: Indiana Pacers at Charlotte Hornets
Foto: Sam Sharpe

Minnesota Timberwolvesi pobijedili su Cleveland Cavalierse 131-122. 'Cavsov' Donovan Mitchell bio je najefikasniji s 30 poena, ali prvo ime susreta je Julius Randle s double-double učinkom od 28 poena, 11 skokova i osam asistencija. Minnesotin Anthony Edwards postao je treći najmlađi košarkaš u povijesti NBA-ja s 10.000 zabijenih koševa.  

NBA: Cleveland Cavaliers at Minnesota Timberwolves
Foto: Bruce Kluckhohn

Utah Jazz je u Delta Centru pobijedio Dallas Maverickse 116-114. Finac Lauri Markannen predvodio je Utah do pobjede s 33 poena, sedam skokova i četiri asistencije. Utahu je ovo prva pobjeda nakon pet uzastopnih poraza, a Dallasu prvi poraz nakon dvije vezane pobjede.

NBA: Dallas Mavericks at Utah Jazz
Foto: Rob Gray

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Bivši kapetan Hajduka napustio Split, 'Sinjski dijamant' odlazi u četvrtoligaša
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bivši kapetan Hajduka napustio Split, 'Sinjski dijamant' odlazi u četvrtoligaša

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Ljutiti Sigurdsson: 'Razočaran sam, ovo je bilo kriminalno'
NEZADOVOLJNI IZBORNIK

Ljutiti Sigurdsson: 'Razočaran sam, ovo je bilo kriminalno'

Da, jako sam kritičan. Moramo sve analizirati i poraditi na greškama koje smo danas radili, rekao je hrvatski izbornik
Nije mogla podnijeti alatku NFL zvijezde i ostavila ga. Sad je on tuži: 'Izgleda kao tri limenke...'
FOTO: BIZARNA PRIČA

Nije mogla podnijeti alatku NFL zvijezde i ostavila ga. Sad je on tuži: 'Izgleda kao tri limenke...'

Priča oko odnosa manekenke i influencerice Haley Kalil i NFL igrača Matta Kalila dobila je novi nastavak. Haley je otvoreno govorila o razlogu razlaza za Kalikom i po njegovom mišljenju prešla granicu dobrog ukusa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026