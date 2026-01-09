Šok u Chicagu. Pogledajte zašto je susret Bullsa i Heata otkazan

Košarkaši Chicago Bullsa i Miami Heata trebali su noćas odigrati utakmicu Istočne konferencije od 02.00 sati. Međutim, utakmica je otkazana zbog prekomjerne kondenzacije ispod parketa. Prvotno je bila odgođena, a radnici u dvorani dali su sve od sebe da osuše podlogu na kojoj se trebalo igrati; koristili su velike krpe i ručnike kako bi obrisali podlogu, ali naposljetku susret je odgođen. Novi datum odigravanja bit će poznat uskoro.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:35 Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu | Video: 24sata Video

Rezultat kondenzacije zasigurno ima veze s kišom koja posljednjih dana pada u Chicagu te s hokejaškim klubom Chicago Blackhawksima koji na istom mjestu igraju domaće utakmice. Zadnju utakmicu igrali su u srijedu, a iduću igraju već u subotu.

Od ostalih utakmica, Charlotte Hornetsi izgubili su od Indiana Pacersa 114-112. Prvo ime susreta bio je LaMelo Ball s 33 poena, tri skoka i osam asistencija. Kamerunac Pascal Siakam iz Indiane imao je double-double učinak s 30 koševa, 14 skokova i tri asistencije. Hornetsima je to drugi uzastopni poraz, a Indiani prva pobjeda nakon 13 nanizanih poraza.

Foto: Sam Sharpe

Minnesota Timberwolvesi pobijedili su Cleveland Cavalierse 131-122. 'Cavsov' Donovan Mitchell bio je najefikasniji s 30 poena, ali prvo ime susreta je Julius Randle s double-double učinkom od 28 poena, 11 skokova i osam asistencija. Minnesotin Anthony Edwards postao je treći najmlađi košarkaš u povijesti NBA-ja s 10.000 zabijenih koševa.

Foto: Bruce Kluckhohn

Utah Jazz je u Delta Centru pobijedio Dallas Maverickse 116-114. Finac Lauri Markannen predvodio je Utah do pobjede s 33 poena, sedam skokova i četiri asistencije. Utahu je ovo prva pobjeda nakon pet uzastopnih poraza, a Dallasu prvi poraz nakon dvije vezane pobjede.

Foto: Rob Gray