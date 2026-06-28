Šok u Ciboni: Najbolji igrač napustio je Draženov dom...

Cibona je ove sezone, nakon turbulentnih godina i preživljavanja na rubu, vratila naslov prvaka u Draženov dom nakon četiri godine. Dolazak novog vlasnika Victora Dodiga, koji želi sanirati dugove i uložiti u klub, najavio je ljepše dane za velikana hrvatske košarke, koji će sljedeće sezone igrati na čak tri fronta.

U domaćem prvenstvu, u ABA ligi i u Fibinoj Ligi prvaka. No, jasno je, morat će pojačati momčad ako žele biti konkurentni, a hendikep je i što će ovu priču nastaviti bez svog najboljeg košarkaša Žana Marka Šiška (28), pišu Sportske novosti.

Foto: Hrvoje Kostelac

Slovenac je dvije godine bio izvan košarke pa je prošle godine, na nagovor čelnika, došao u Cibonu. I bio je to pun pogodak jer odmah se nametnuo kao lider i glavna violina, a u finalnoj seriji protiv Zadra proglašen je MVP igračem. I htio je ostati u klubu koji mu je dao priliku da oživi svoju karijeru. Njegova emocija nije bila upitna, nije mu niti novac bio presudan faktor, ali jest politika kluba. A odluka čelnika da igraju čak tri natjecanja odbila je Šiška, koji smatra da "vukovi" još nisu spremni na takvo što. Potpisao je za Udine.

Hrvatski prvak ostao je i bez playmakera Justina Robersona (33). On je, pak, potpisao za rumunjsku Valceu pa će Cibona morati u potragu za novim vođom momčadi.