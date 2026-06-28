Hrvatski prvak ostao je i bez playmakera Justina Robersona (33). On je, pak, potpisao za rumunjsku Valceu pa će Cibona morati u potragu za novim vođom momčadi
Šok u Ciboni: Najbolji igrač napustio je Draženov dom...
Cibona je ove sezone, nakon turbulentnih godina i preživljavanja na rubu, vratila naslov prvaka u Draženov dom nakon četiri godine. Dolazak novog vlasnika Victora Dodiga, koji želi sanirati dugove i uložiti u klub, najavio je ljepše dane za velikana hrvatske košarke, koji će sljedeće sezone igrati na čak tri fronta.
U domaćem prvenstvu, u ABA ligi i u Fibinoj Ligi prvaka. No, jasno je, morat će pojačati momčad ako žele biti konkurentni, a hendikep je i što će ovu priču nastaviti bez svog najboljeg košarkaša Žana Marka Šiška (28), pišu Sportske novosti.
Slovenac je dvije godine bio izvan košarke pa je prošle godine, na nagovor čelnika, došao u Cibonu. I bio je to pun pogodak jer odmah se nametnuo kao lider i glavna violina, a u finalnoj seriji protiv Zadra proglašen je MVP igračem. I htio je ostati u klubu koji mu je dao priliku da oživi svoju karijeru. Njegova emocija nije bila upitna, nije mu niti novac bio presudan faktor, ali jest politika kluba. A odluka čelnika da igraju čak tri natjecanja odbila je Šiška, koji smatra da "vukovi" još nisu spremni na takvo što. Potpisao je za Udine.
Hrvatski prvak ostao je i bez playmakera Justina Robersona (33). On je, pak, potpisao za rumunjsku Valceu pa će Cibona morati u potragu za novim vođom momčadi.
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