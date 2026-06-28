Obavijesti

Sport

Komentari 0
DONIO IM NASLOV

Šok u Ciboni: Najbolji igrač napustio je Draženov dom...

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
Šok u Ciboni: Najbolji igrač napustio je Draženov dom...
Susret Cibone i Zadra u četvrtoj utakmici finala doigravanja SuperSport Premijer lige | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Hrvatski prvak ostao je i bez playmakera Justina Robersona (33). On je, pak, potpisao za rumunjsku Valceu pa će Cibona morati u potragu za novim vođom momčadi

Admiral

Cibona je ove sezone, nakon turbulentnih godina i preživljavanja na rubu, vratila naslov prvaka u Draženov dom nakon četiri godine. Dolazak novog vlasnika Victora Dodiga, koji želi sanirati dugove i uložiti u klub, najavio je ljepše dane za velikana hrvatske košarke, koji će sljedeće sezone igrati na čak tri fronta.

U domaćem prvenstvu, u ABA ligi i u Fibinoj Ligi prvaka. No, jasno je, morat će pojačati momčad ako žele biti konkurentni, a hendikep je i što će ovu priču nastaviti bez svog najboljeg košarkaša Žana Marka Šiška (28), pišu Sportske novosti. 

Cibona svladala Zadar i osvojila 21. naslov prvaka Hrvatske
Foto: Hrvoje Kostelac

Slovenac je dvije godine bio izvan košarke pa je prošle godine, na nagovor čelnika, došao u Cibonu. I bio je to pun pogodak jer odmah se nametnuo kao lider i glavna violina, a u finalnoj seriji protiv Zadra proglašen je MVP igračem. I htio je ostati u klubu koji mu je dao priliku da oživi svoju karijeru. Njegova emocija nije bila upitna, nije mu niti novac bio presudan faktor, ali jest politika kluba. A odluka čelnika da igraju čak tri natjecanja odbila je Šiška, koji smatra da "vukovi" još nisu spremni na takvo što. Potpisao je za Udine.

Hrvatski prvak ostao je i bez playmakera Justina Robersona (33). On je, pak, potpisao za rumunjsku Valceu pa će Cibona morati u potragu za novim vođom momčadi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. ulazi u najuzbudljiviju fazu, a Hrvatska lovi novu medalju u proširenom Mundijalu s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: U Hajduk stiže Brazilac Dalisson, dok Lončar razmatra odlazak iz Istre u Aziju
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: U Hajduk stiže Brazilac Dalisson, dok Lončar razmatra odlazak iz Istre u Aziju

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Bio je krezubi klinac, sad piše povijest SP-a! Opet će biti nasuprot Modrića i Hrvatske...
STROJ ZA GOLOVE

FOTO Bio je krezubi klinac, sad piše povijest SP-a! Opet će biti nasuprot Modrića i Hrvatske...

Cristiano Ronaldo (41) igra svoje šesto Svjetsko prvenstvo i u lovu je na trofej koji sanja čitavu karijeru. U šesnaestini finala čeka ga Luka Modrić i Hrvatska u još jednom velikom okršaju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026