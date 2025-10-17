Obavijesti

IZOSTAVLJEN S POPISA

Šok u Dinamu! Mladi talent ne želi potpisati ugovor s klubom

Piše Jakov Drobnjak,
Šok u Dinamu! Mladi talent ne želi potpisati ugovor s klubom
Bjelovar: Finale kupa kadeta između Slaven Belupa i Dinama | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Jerko Leko izostavio je mladog Brazilca Belinha s popisa U19 momčadi Dinama za utakmicu s Chelseajem. Razlog je taj što Belinho ne želi potpisati ugovor s klubom, a razlog nema veze s financijama

Brazilac Belinho trebao bi biti nova zvijezda proizašla iz Dinamove nogometne akademije. Ipak, trener "modre" U19 momčadi, Jerko Leko, maknuo je Belinha s liste igrača koji će putovati na utakmicu protiv Chelseaja u sklopu Premier Cupa. Razlog je tak što je Dinamo Belinhu ponudio ugovor, kojeg je Brazilac odbio potpisati, piše Germanijak.

Zagreb: Utakmica kadeta Dinamo - Kustošija
Zagreb: Utakmica kadeta Dinamo - Kustošija | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Navodi se kako problem ugovora nije iznos plaže niti bilo kakve druge financijske pogodnosti, već činjenica da je Belinhu jasno rečeno da fizički mora ojačati te ne može biti nositelj juniorske momčadi za koju trenutačno igra. U juniorskoj ligi su momci nešto stariji od  njega, ali fizički puno jači te se to odražava na terenu. Dinamo njegov razvoj vidi u kadetskom uzrastu i tu je nastao problem. Belinho, ili ljudi oko njega, to shvaćaju kao korak unatrag te zato još nije došlo do potpisa ugovora.

- Nema nikakve svađe s Dinamom. Ja želim da on igra u Dinamu, ali ne može, sitan je... Zvone mu je otvoreno rekao da je gotov ako ode u Brazil, da mu je jedina šansa ovdje. Ako za godinu dana budemo pričali opet, odvest ću ga u Kustošiju pa neka pokuša. On nema ni ugovor s Dinamom - rekao je Belinhov menadžer, Andy Bara u podcast Inkubatoru.

Zagreb: Utakmica kadeta Dinamo - Kustošija
Zagreb: Utakmica kadeta Dinamo - Kustošija | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Upravo to što nema ugovor stvara problem Dinamu. Belinho sada može otići gdje god želi kad god želi bez ikakve koristi za Dinamo. Budući da su u Maksimiru vidjeli da se radi o ozbiljnom talentu, koji mora dobiti na snazi, ne žele ga samo tako izgubiti te ga žele vezati ugovorom.

