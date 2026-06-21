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SPEKTAKL U OSIJEKU

Šok u FNC-u! Kedveš ekspresno nokautiran. Bilandžić i Žgela slavili, Bresse uzeo pobjedu

Piše Issa Kralj,
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Šok u FNC-u! Kedveš ekspresno nokautiran. Bilandžić i Žgela slavili, Bresse uzeo pobjedu
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Foto: FNC

FNC 32 u Osijeku obilježio je šokantni nokaut Kedveša za 30 sekundi! Breese je brzo ugušio Prachina, a domaći Bilandžić i Žgela upisali pobjede

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Osijek je bio središte još jednog FNC 32 spektakla, a glavna borba večeri bila je između Toma Bresse i Marcina Prachina. Hrvatski predstavnik Andrej Kedveš nije uspio opravdati ulogu favorita nakon što ga je nokautirao Vladim Lungu. Na spektaklu je nastupao još jedan Hrvat, Borna Bilandžić koji je došao do pobjede. 

Najveće iznenađenje večeri bio je meč Andreja Kedveša i Vladima Lungua koji je završio nokautom nakon samo 30 sekundi borbe. Moldavac je uputio lijevi kroše prema Kedvešu koji je ostao ležati na podu. Sudac je počeo brojati, ali hrvatskom kickboksaču trebalo je više od deset sekundi da stane na noge nakon čega je meč prekinut. 

Foto: FNC

U glavnoj borbi večeri pobjedu je odnio Tom Breese nakon samo jedne minute. Bresse je Prachina savladao gušenjem te je borba odmah prekinula. 

Domaći predstavnik Borna Bilandžić borio se protiv Emanuela Lupascua koji je bio bolji u prvoj rundi. U druge dvije runde Osječanin je dominirao i pobijedio jednoglasnom odlukom (29-28 x2, 30-27).

Foto: FNC

Mario Žgela u poluteškoj kategoriji borio se protiv bosanskohercegovačkog protivnika Denija Mirnića. Borba je trajala samo dvije minute, a pobjeda je otišla na stranu Žgele nakon što je došlo do crucifixa, a onda je zapečatio obje protivnikove ruke i laktovima završio posao. Žgeli je ovo osma pobjeda u karijeri uz koju ima i četiri poraza.

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