Šok u Francuskoj! Uefa prijeti Marseilleu izbacivanjem iz Europe zbog golemih gubitaka

Vijest da se slavni Olympique de Marseille suočava s mogućim izbacivanjem iz Europske lige zbog financijskih problema odjeknula je društvenim mrežama. Ugledni list L'Équipe, navodi kako Uefa ozbiljno razmatra sankcije protiv bivšeg osvajača Lige prvaka. Klub je navodno u posljednje tri sezone akumulirao neto gubitak od čak 157 milijuna eura, čime je prekršio sporazum o financijskom poravnanju potpisan s krovnom europskom nogometnom organizacijom 2022. godine.

🚨🚨 L'OM MENACÉ D'EXCLUSION DE LA LIGUE EUROPA PAR L'UEFA ! 🤯🤯🩵🤍



Marseille traverse une crise financière majeure après avoir cumulé près de 157 M€ de pertes nettes sur les 3 dernières saisons.



En ne respectant pas son accord de règlement signé en 2022, le club phocéen… pic.twitter.com/4054EjF3Id — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) June 1, 2026

Sudbina europske sezone Marseillea bit će poznata nakon što Uefini stručnjaci u utorak pregledaju njihov slučaj. Iz kluba se nadaju da bi kriza s TV pravima u francuskoj ligi mogla poslužiti kao olakotna okolnost. Očekivano, objava je postala plodno tlo za navijače rivalskih klubova, posebice Paris Saint-Germaina, koji nisu štedjeli riječi. "Smijmo se ovom mini klubu", glasio je jedan od komentara, dok su drugi sarkastično predviđali da će Marseille za sve okriviti PSG.

"Ne morate se truditi, OM se obično sam isključi iz Europe", cinično je dodao drugi korisnik, aludirajući na često neuvjerljive nastupe kluba u europskim natjecanjima. Ovakve reakcije zorno prikazuju duboko ukorijenjeno rivalstvo koje vlada u francuskom nogometu.

S druge strane, navijači Marseillea stali su u obranu svog kluba. Mnogi tvrde da L'Équipe često preuveličava financijske probleme, navodeći primjere drugih klubova poput Lyona. Kao argumente u obranu ističu i nedavne prodaje igrača koje bi trebale popraviti bilancu te činjenicu da kriza s TV pravima pogađa sve francuske klubove, a ne samo njihov. Rasprava je brzo prerasla u žestoku debatu o financijskoj održivosti i pravednosti Uefinih pravila.

*Uz korištenje AI-ja