Obavijesti

Sport

Komentari 0
U VELIKOM SU MINUSU

Šok u Francuskoj! Uefa prijeti Marseilleu izbacivanjem iz Europe zbog golemih gubitaka

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Šok u Francuskoj! Uefa prijeti Marseilleu izbacivanjem iz Europe zbog golemih gubitaka
Foto: ALEXANDRE DIMOU/REUTERS

L'Équipe navodi kako krovna europska organizacija razmatra izbacivanje francuskog kluba iz europskih natjecanja zbog akumuliranog duga

Admiral

Vijest da se slavni Olympique de Marseille suočava s mogućim izbacivanjem iz Europske lige zbog financijskih problema odjeknula je društvenim mrežama. Ugledni list L'Équipe, navodi kako Uefa ozbiljno razmatra sankcije protiv bivšeg osvajača Lige prvaka. Klub je navodno u posljednje tri sezone akumulirao neto gubitak od čak 157 milijuna eura, čime je prekršio sporazum o financijskom poravnanju potpisan s krovnom europskom nogometnom organizacijom 2022. godine.

Sudbina europske sezone Marseillea bit će poznata nakon što Uefini stručnjaci u utorak pregledaju njihov slučaj. Iz kluba se nadaju da bi kriza s TV pravima u francuskoj ligi mogla poslužiti kao olakotna okolnost.  Očekivano, objava je postala plodno tlo za navijače rivalskih klubova, posebice Paris Saint-Germaina, koji nisu štedjeli riječi. "Smijmo se ovom mini klubu", glasio je jedan od komentara, dok su drugi sarkastično predviđali da će Marseille za sve okriviti PSG.

UEFINA PROMJENA Evo zašto se finale Lige prvaka igra u novom terminu. Reagirali i 'vatreni' pa pomaknuli trening
Evo zašto se finale Lige prvaka igra u novom terminu. Reagirali i 'vatreni' pa pomaknuli trening

"Ne morate se truditi, OM se obično sam isključi iz Europe", cinično je dodao drugi korisnik, aludirajući na često neuvjerljive nastupe kluba u europskim natjecanjima. Ovakve reakcije zorno prikazuju duboko ukorijenjeno rivalstvo koje vlada u francuskom nogometu.

S druge strane, navijači Marseillea stali su u obranu svog kluba. Mnogi tvrde da L'Équipe često preuveličava financijske probleme, navodeći primjere drugih klubova poput Lyona. Kao argumente u obranu ističu i nedavne prodaje igrača koje bi trebale popraviti bilancu te činjenicu da kriza s TV pravima pogađa sve francuske klubove, a ne samo njihov. Rasprava je brzo prerasla u žestoku debatu o financijskoj održivosti i pravednosti Uefinih pravila.

*Uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Hit-igrač HNL-a ipak neće zaigrati za Hajduk, Liverpool ima novog trenera
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hit-igrač HNL-a ipak neće zaigrati za Hajduk, Liverpool ima novog trenera

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Prva tenisačica koja je povećala grudi pridružila se platformi za odrasle: 'Da, veće su, ali igram'
FOTO: IZAZVALA JE POMPU

Prva tenisačica koja je povećala grudi pridružila se platformi za odrasle: 'Da, veće su, ali igram'

Tenisačica Océane Dodin šokirala je svijet operacijom povećanja grudi! Prva aktivna igračica koja je to učinila izazvala je lavinu komentara i otvorila tabu temu prava sportašica na vlastito tijelo
IRON JOŠKO Kako će Gvardiol igrati sa šarafima u nozi? Evo što nam kaže poznati stručnjak
DR. NEMEC ZA 24SATA

IRON JOŠKO Kako će Gvardiol igrati sa šarafima u nozi? Evo što nam kaže poznati stručnjak

Joško Gvardiol se puno brže od očekivanog oporavio od teške ozljede i bit će spreman za Svjetsko prvenstvo. Otkrio je kako ima tri šarafa u nozi nakon operacije, a pitali smo dr. Borisa Nemeca hoće li mu to stvarati smetnje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026