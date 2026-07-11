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Šok u Južnoj Africi: Preminuo je veznjak koji je nastupio na SP-u

Piše 24sata,
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Šok u Južnoj Africi: Preminuo je veznjak koji je nastupio na SP-u
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Foto: IMAGO/walid ibrahim/IMAGOSPORT
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Samo dva tjedna prije svoje tragične smrti, nogometaš je doživio težak osobni gubitak, izgubio je baku Marianne Adams. Unatoč velikoj tuzi, nastupio je na utakmici

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Svijet nogometa zavijen je u crno nakon vijesti o iznenadnoj smrti mladog južnoafričkog reprezentativca i veznjaka Mamelodi Sundownsa, Jaydena Adamsa. Imao je samo 25 godina.

Nedavno je ostvario san svakog nogometaša debitiravši na Svjetskom prvenstvu za Južnoafričku Republiku. Osim toga, odigrao je i ključnu ulogu u pohodu svog kluba, Mamelodi Sundownsa, na naslov pobjednika afričke Lige prvaka, što ga je svrstalo među najperspektivnije vezne igrače na kontinentu.

Samo dva tjedna prije svoje tragične smrti, nogometaš je doživio težak osobni gubitak, izgubio je baku Marianne Adams. Unatoč velikoj tuzi, pokazao je nevjerojatan profesionalizam i mentalnu čvrstoću nastupivši za svoju reprezentaciju. 

Južnoafrička Republika ispala je u šesnaestini finala SP-a od Meksika, a u grupnoj fazi je završila na drugom mjestu skupine A s četiri boda iza Meksika. U skupini su bili još Južna Koreja i Češka. Adams je najviše minuta odigrao protiv Meksika, čak 61, protiv Češke je odigrao 45 minuta, a zadnji trenuci u reprezentativnom dresu ostaju mu deset minuta protiv Južne Koreje jer protiv Meksika nije ulazio u igru.

(*uz korištenje AI-ja)

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