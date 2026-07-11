Šok u Južnoj Africi: Preminuo je veznjak koji je nastupio na SP-u

Svijet nogometa zavijen je u crno nakon vijesti o iznenadnoj smrti mladog južnoafričkog reprezentativca i veznjaka Mamelodi Sundownsa, Jaydena Adamsa. Imao je samo 25 godina.

Nedavno je ostvario san svakog nogometaša debitiravši na Svjetskom prvenstvu za Južnoafričku Republiku. Osim toga, odigrao je i ključnu ulogu u pohodu svog kluba, Mamelodi Sundownsa, na naslov pobjednika afričke Lige prvaka, što ga je svrstalo među najperspektivnije vezne igrače na kontinentu.

Samo dva tjedna prije svoje tragične smrti, nogometaš je doživio težak osobni gubitak, izgubio je baku Marianne Adams. Unatoč velikoj tuzi, pokazao je nevjerojatan profesionalizam i mentalnu čvrstoću nastupivši za svoju reprezentaciju.

Južnoafrička Republika ispala je u šesnaestini finala SP-a od Meksika, a u grupnoj fazi je završila na drugom mjestu skupine A s četiri boda iza Meksika. U skupini su bili još Južna Koreja i Češka. Adams je najviše minuta odigrao protiv Meksika, čak 61, protiv Češke je odigrao 45 minuta, a zadnji trenuci u reprezentativnom dresu ostaju mu deset minuta protiv Južne Koreje jer protiv Meksika nije ulazio u igru.

Heartbreaking news. South Africa international and Mamelodi Sundowns midfielder Jayden Adams has sadly passed away at the age of 2,5, @SundayWorldZA confirm. 💔🇿🇦



Adams recently made his World Cup debut with South Africa and played a key role in Mamelodi Sundowns’ successful CAF… pic.twitter.com/NfRXLr57q7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2026

(*uz korištenje AI-ja)