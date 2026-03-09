Obavijesti

TRANSFER SEZONE

Šok u NFL-u! MVP Super Bowla odlazi iz Seattlea. Evo gdje će

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Cary Edmondson

Kenneth Walker III, MVP Super Bowla, prelazi iz Seattlea u Kansas City. Ovaj "running back" pridružit će se Mahomesu i Chiefsima, koji se nadaju povratku na vrh nakon što su prošle sezone propustili doigravanje

Admiral

Kenneth Walker III, 25-godišnji najkorisniji igrač ovogodišnjeg Super Bowla, u kojem je njegov Seattle pobijedio New England 29-13, napustio je aktualnog prvaka Seattle te je pristao potpisati ugovor s Kansas Cityjem.

Foto: Kirby Lee

Seattle je odlučio da neće potpisivati novi ugovor s "running backom" Walkerom III koji će karijeru nastaviti u Kansas Cityju, klubu koji je imao najviše uspjeha u ligi posljednjih godina. Predvođeni Patrickom Mahomesom Chiefsi iz Kansas Cityja su bili tri puta prvaci u posljednjih sedam sezona.

NFL - Super Bowl LX - New England Patriots v Seattle Seahawks
Foto: Carlos Barria

Prošle sezone Kansas City je propustio doigravanje, po prvi puta nakon 2014. godine, a ujedno se pred kraj sezone teže ozlijedio Mahomes. U pitanju je bila ozljeda križnih ligamenata lijevog koljena, ali bi po najavama Mahomes trebao spreman dočekati start nove sezone.

"Idemo", napisao je Mahomes posredstvom informacije da će njegovu momčad pojačati Kenneth Walker III koji je u Super Bowlu prošlog mjeseca osvojio trčanjem 135 jardi te je bio najjača karika, uz obranu Seattlea, na putu te momčadi do drugog naslova prvaka u povijesti.

NFL: Super Bowl LX-Seattle Seahawks at New England Patriots
Foto: Darren Yamashita

Walker III je postao prvi MVP "running back" nakon čak 28 godina i Terrella Davisa. Walker III je cijelu svoju dosadašnju karijeru, od 2022. godine kada je na draftu izabran u drugoj rundi, proveo u Seattleu. U ponedjeljak je Kansas City objavio da će Travis Kelce i iduće sezone biti na terenu i time upisati 14. sezonu u dresu Chiefsa.

