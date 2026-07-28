ŠOK U NOGOMETU Infantino želi prodati Svjetsko prvenstvo?!

Predsjednik Fife Gianni Infantino navodno priprema radikalnu reorganizaciju komercijalnih prava Svjetskog prvenstva, potez koji bi mogao zauvijek promijeniti upravljačku strukturu globalnog nogometa. Plan uključuje osnivanje nove, zasebne tvrtke koja bi kontrolirala najprofitabilnija natjecanja, te prodaju manjinskog udjela privatnim investitorima, piše The Times. Ovaj bi manevar mogao donijeti milijarde dolara svježeg kapitala, ali je istovremeno izazvao duboku zabrinutost unutar nogometnog svijeta zbog potencijalne komercijalizacije koja bi sportske interese mogla gurnuti u drugi plan.

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Stvaranje novog komercijalnog diva

Prema izvještajima britanskih medija, prijedlog predviđa stvaranje potpuno nove kompanije koja bi preuzela upravljanje komercijalnim pravima za Svjetsko prvenstvo za muškarce, Svjetsko prvenstvo za žene i sve unosnije Svjetsko klupsko prvenstvo. Procjenjuje se da bi vrijednost ovog novog entiteta mogla doseći nevjerojatnih 20 milijardi dolara, čime bi postao jedan od najvrjednijih subjekata u svijetu sporta.

Struktura vlasništva bila bi takva da bi Fifa zadržala većinski udio, dok bi se paket od 20 do 30 posto ponudio na prodaju privatnim investitorima. Ovim bi se potezom u Fifinu blagajnu odmah slile milijarde dolara. U financijsko strukturiranje cijelog posla navodno je uključen i bankarski div JPMorgan. Kao jedan od glavnih potencijalnih investitora spominje se Joshua Kushner, brat Jareda Kushnera, što cijelu priču povezuje s administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa, s kojim Infantino gaji bliske odnose. Centralizacija prava na medijsko emitiranje, sponzorstva i licenciranje unutar jedne tvrtke trebala bi, prema planu, dodatno povećati njihovu vrijednost i efikasnost monetizacije.

Dionice kao ključ za osiguravanje podrške

Ključan dio Infantinove strategije za dobivanje podrške za ovaj kontroverzni plan leži u podjeli svojevrsnog "plijena" sa svim članicama. Planira se da svih 211 nacionalnih saveza, koji čine Fifu, dobiju vlasnički udio u novoj kompaniji. Svaki savez bi tako postao dioničar, s opcijom da svoj udio zadrži i profitira od budućeg rasta ili ga odmah proda kako bi osigurao značajne prihode za svoje operacije. Procjenjuje se da bi vrijednost udjela za svaki pojedini savez mogla iznositi i do 20 milijuna dolara.

Što to znači za samog Infantina?

Osim financijske koristi za Fifu i njezine članice, ovaj plan otvara i vrlo unosnu budućnost za samog Giannija Infantina. Njegov predsjednički mandat u Fifi istječe 2031. godine, a nakon toga bi, prema špekulacijama, mogao preuzeti vodeću ulogu u novoj kompaniji, vjerojatno kao povjerenik ili izvršni direktor. Plaća za takvu poziciju mogla bi biti astronomska. Usporedbe se vuku s povjerenikom američkog NFL-a, Rogerom Goodellom, čija godišnja primanja iznose oko 64 milijuna dolara. To je otprilike deset puta više od onoga što Infantino trenutno zarađuje kao predsjednik krovne nogometne organizacije, čime bi njegov osobni financijski interes postao jasan pokretač cijele operacije.

"Nuklearna bomba" koja prijeti nogometu

Očekivano, plan je izazvao žestoke kritike i osude. Jedan visoki nogometni dužnosnik, kako prenosi britanski Mirror, opisao je ideju kao "nuklearnu bombu" za nogomet. Najglasnija u osudi bila je Uefa, koja je izdala oštro priopćenje.

"Ovo prelazi granicu koju nogometne institucije nikada ne bi smjele prijeći. Duša i upravljanje nogometom nisu imovina kojom se trguje, pogotovo uz nultu transparentnost o tome tko od toga financijski profitira. Nitko od nas nije vlasnik nogometa. Fifa ga nema pravo prodati."

🗣️ UEFA statement in response to Gianni Infantino’s plan to sell World Cup stakes, as revealed by @martynziegler.



“This crosses a line that football’s governing institutions should never cross. UEFA takes it extremely seriously. So should every National Football Association. So… https://t.co/JvlYNHHbmc — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 28, 2026

Glavni strah leži u tome da bi interesi privatnih investitora, kojima je jedini cilj maksimizacija profita, mogli nadvladati sportske principe. To bi moglo stvoriti pritisak za još češćim održavanjem Svjetskih prvenstava, daljnjim proširenjem broja sudionika ili dodjelom domaćinstava zemljama koje nude najveći komercijalni potencijal, a ne najbolje uvjete za sportaše i navijače. Nakon Svjetskog prvenstva 2026. godine, koje su već obilježile kontroverze oko ekstremno visokih cijena ulaznica i logističkih problema, ovaj se potez vidi kao konačni korak prema potpunoj korporatizaciji nogometa.

*uz korištenje AI-a