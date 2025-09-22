Incident u Zagrebu: Srpski hrvač slavio je zlato s tri prsta u zraku

U zagrebačkoj Areni se od 13. do 21. rujna održavalo Svjetsko prvenstvu u hrvanju. Prašina se podigla pred kraj samog prvenstva, a u glavnoj ulozi bio je srpski hrvač Aleksandar Komarov. Naime, on je osvojio zlatnu medalju u kategoriji do 87 kilograma, ali je upitno bilo njegovo slavlje poslije pobjede.

Komarov je u finalu grčko-rimskog stila hrvanja pobijedio Iranca Alirezu Mohmadipianija, a onda proslavio dizanjem tri prsta u zrak u sred Zagreba. Nitko iz publike tada nije reagirao, a nisu reagirale ni nadležne institucije. Pozdrav s tri prsta u zraku, u određenim situacijama, kažnjiv je po hrvatskom zakonu te nije mali broj primjera kada je policija procesuirala osobe koje su to pokazivale.

Zakon u prekršajima protiv javnog reda i mira se propisuje da podizanje tri prsta može biti kažnjivo te da kazna ovisi o procjeni policije i suda. Ako se procjeni da se time vrijeđa javnost ili izazivaju neredi, okrivljenik može dobiti novčanu kaznu ili biti protjeran iz države, ako je riječ o strancu.

Neki su ovaj potez srpskog hrvača doživjeli kao provokaciju, bez poštovanja prema domaćinu prvenstva te se pitaju zašto policija nije reagirala u ovoj situaciji.