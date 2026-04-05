Šok za BiH nakon plasmana na SP! Za Katića je sezona gotova

Loše vijesti za navijače Bosne i Hercegovine nakon bajke u Zenici. Stoper njemačkog Schalkea i igrač 'zmajeva' Nikola Katić završio je sezonu zbog ozljede koljena. Informaciju o njegovom zdravstvenom stanju objavio je klub te poručio kako su šanse da ponovno izađe na teren minimalne.

Nogometaši Bosne i Hercegovine početkom su tjedna izborili plasman na Svjetsko prvenstvo, drugo u povijesti njihove reprezentacije. Usred Zenice nakon drame penala pala je Italija, a Katić je bio najbolje ocijenjen od Sofascorea.

- Nikola Katić će biti 'out' nekoliko tjedana zbog ozljede koljena i malo je vjerojatno da će nastupiti do kraja sezone. Edin Žeko je također van terena zbog ozljede ramena koju je zadobio protiv Italije. Želimo im obojici brz oporavak! - poručio je Schalke na društvenim mrežama.

Još se ne zna hoće li Katić biti spreman za nastup na Svjetskom prvenstvu koje počinje 11. lipnja. Osim Katića, ozlijeđen je i njegov klupski i reprezentativni suigrač Edin Džeko. On je ozlijedio rame u 120. minuti utakmice, a na dočeku u Sarajevu pojavio se s medicinskim steznikom.