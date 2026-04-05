UPITAN ZA PRVENSTVO

Šok za BiH nakon plasmana na SP! Za Katića je sezona gotova

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Šok za BiH nakon plasmana na SP! Za Katića je sezona gotova
4
Foto: MATTEO CIAMBELLI

Nikola Katić će biti 'out' nekoliko tjedana zbog ozljede koljena i malo je vjerojatno da će nastupiti do kraja sezone - objavio je njegov Schalke na društvenim mrežama

Admiral

Loše vijesti za navijače Bosne i Hercegovine nakon bajke u Zenici. Stoper njemačkog Schalkea i igrač 'zmajeva' Nikola Katić završio je sezonu zbog ozljede koljena. Informaciju o njegovom zdravstvenom stanju objavio je klub te poručio kako su šanse da ponovno izađe na teren minimalne.

Nogometaši Bosne i Hercegovine početkom su tjedna izborili plasman na Svjetsko prvenstvo, drugo u povijesti njihove reprezentacije. Usred Zenice nakon drame penala pala je Italija, a Katić je bio najbolje ocijenjen od Sofascorea. 

- Nikola Katić će biti 'out' nekoliko tjedana zbog ozljede koljena i malo je vjerojatno da će nastupiti do kraja sezone. Edin Žeko je također van terena zbog ozljede ramena koju je zadobio protiv Italije. Želimo im obojici brz oporavak! - poručio je Schalke na društvenim mrežama. 

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Finals - Bosnia and Herzegovina v Italy
Foto: MATTEO CIAMBELLI

Još se ne zna hoće li Katić biti spreman za nastup na Svjetskom prvenstvu koje počinje 11. lipnja. Osim Katića, ozlijeđen je i njegov klupski i reprezentativni suigrač Edin Džeko. On je ozlijedio rame u 120. minuti utakmice, a na dočeku u Sarajevu pojavio se s medicinskim steznikom. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

