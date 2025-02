Šok za Dinamo: Mišić se opet ozlijedio, evo koliko će izostati

Dinamovo mučenje protiv trećeligaša Bjelovara (3-2) i na teške muke izboreno četvrtfinale Kupa razbjesnilo je trenera Fabija Cannavara, ali i donijelo mu nove glavobolje jer ostao je bez jednog od ključnih igrača.

Pokretanje videa... 01:03 Bjelovar svima pokazao koliko je Marić griješio u procjenama! Mbuku i Moha najviše podbacili | Video: 24sata/Video

Josip Mišić ušao je na početku drugog dijela, ali već u 71. minuti morao je izaći iz igre. Osjetio je bol u listu, istom onom zbog kojeg je ove sezone izbivao s travnjaka dva mjeseca, a na njegovu žalost, opet ga očekuje slična pauza. Liječnici su dijagnosticirali rupturu lista što znači kako ga sljedećih mjesec dana čekaju terapije, a očekuje se da će se na travnjak vratiti krajem ožujka, pišu Sportske novosti. Propustit će utakmice protiv Gorice, Rijeka, Osijeka, Hajduka, Slaven Belupa i Lokomotive. Prognoze kazuju kako bi se, u najboljem slučaju, trebao vratiti nakon reprezentativne stanke krajem ožujka kada 'modri' gostuju kod Varaždina.

Osijek i Dinamo sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ovaj sjajni veznjak došao je na Maksimir u listopadu 2020. godine i od tada postao nezamjenjiv. On je dirigent Dinamove igre i onaj koji povezuje redove, diktira tempo i razbija suparničke napade. A kako je bez njega, osjetili su 'modri' krajem jesenskog dijela sezone kada su upali u tešku krizu u HNL-u gdje pet utakmica u nizu nisu znali za pobjedu. Jedan od uzroka bio je i izostanak Mišića za kojeg u Maksimiru nemaju pravu zamjenu.

Bjelovar i Dinamo sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

I to je u ovome trenutku ogroman problem Fabiju Cannavaru jer Petar Sučić je i dalje van stroja pa će na toj poziciji morati koristiti Arijana Ademija i Marka Roga koji nisu klasični zadnji vezni. Najsličniji takvom tipu igrača je Branko Pavić, ali on se nije proslavio u Bjelovaru i pitanje je koliko ozbiljno Talijan računa na njega.

Prijelazni rok u HNL-u traje do 17. veljače pa su čelnici Dinama odlučili pojačati vezni red s još jednim igračem. Kako smo već pisali, riječ je o igraču Varaždina Leonu Belcaru koji je je na korak od dolaska. Nije ni on klasični zadnji vezni, no može pokriti tu poziciju, ali on prvenstveno dolazi kako bi zamijenio Martina Baturinu koji bi se na ljeto mogao otisnuti u inozemstvo. Riječ je o desetki i fantazistu koji posljednje dvije godine igra sjajan nogomet u HNL-u pa je sasvim izvjesno da će razvoj nastaviti u Maksimiru.