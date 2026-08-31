ŠOK ZA ĐOKOVIĆA Srbin ispao s US Opena u prvom kolu turnira!

Pohod na 25. Grand Slam titulu nije dobro počeo ni završio za legendarnog srpskog tenisača Novaka Đokovića (39). U prvom kolu New Yorka slavio je argentinski tenisač Mariano Navone sa 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 nakon četiri sata i 36 minuta igre. Đoković je tijekom meča imao navodne probleme s leđima.

Đoković je solidno ušao u meč protiv Navonea, iako je izgubio prvi set u tie-breaku. Činilo se kao da će Srbin način put do pobjede protiv 25-godišnjeg Argentinca, ali Srbin je kasnije u meču naišao na probleme i prvi put od Australian Opena 2006. ispao u prvom kolu Grand Slam turnira.

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Đoković je bio veliki favorit tijekom maratonskog meča u New Yorku, a u prilog mu je išla i statistika. Srbin je uoči meča u karijeri imao omjer od 42 pobjede i 12 poraza u mečevima od pet setova, dok je Navone, koji je daleko od specijalista za tvrdu podlogu, izgubio svaki od prva četiri.