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MOGUĆA PROMJENA

Šok za Engleze: Susret protiv Meksika igraju 6 sati ranije?!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Šok za Engleze: Susret protiv Meksika igraju 6 sati ranije?!
Foto: BRETT DAVIS
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Dvoboj osmine finala Engleske i Meksika mogla bi se igrati šest sati ranije od očekivanog. Razlog je nevrijeme u Mexico Cityju. Trebalo se igrati u 2 ujutro u ponedjeljak po našem vremenu, a moglo bi se u 20 u nedjelju

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Veliki okršaj osmine finala Svjetskog prvenstva između Engleske i domaćina Meksika mogao bi doživjeti drastičnu promjenu termina samo 48 sati prije početka. Zbog najavljenog grmljavinskog nevremena u Mexico Cityju, Fifa razmatra pomicanje utakmice sa stadiona Azteca za čak šest sati ranije, što je izazvalo kaos u organizaciji i brojne reakcije, pišu svi engleski mediji.

Prema prvotnom planu, susret se trebao odigrati u nedjelju u 18 sati po lokalnom vremenu, odnosno u ponedjeljak u 2 ujutro po hrvatskom vremenu. Međutim, vremenske prognoze koje predviđaju snažnu oluju upravo u vrijeme utakmice natjerale su organizatore na hitnu reakciju. Sada je plan da se igra u 12 sati po lokalnom vremenu, to jest u 20 sati u nedjelju po hrvatskom vremenu.

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - England v DR Congo
Foto: Paul Childs

Zabrinutost je opravdana, s obzirom na to da je prethodna utakmica Meksika protiv Ekvadora kasnila sat vremena, a susret Francuske i Iraka čak dva sata zbog istog razloga. Prema pravilima, utakmica se prekida na 30 minuta ako se u krugu od 12 kilometara od stadiona zabilježi udar munje. Meksički mediji izvijestili su da je najizglednija opcija pomicanje na podne, što bi olakšalo praćenje navijačima u Europi.

Vijest o mogućoj promjeni potpuno je iznenadila Engleski nogometni savez (FA), koji je za sve saznao iz medija, a ne izravno od Fife. Unatoč šoku i narušenim planovima, izbornik Thomas Tuchel i igrači poručuju da su spremni na sve izazove. Napadač Marcus Rashford komentirao je situaciju s potpunom mirnoćom.

​- Nije idealno, ali na kraju nije ni važno. Moramo biti spremni na sve. Mislim da je to jedna od snaga ove momčadi, spremni smo za sve izazove koji se bace pred nas - poručio je.

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - England v DR Congo
Foto: Paul Childs

Englezi su čak aktivirali i poseban pristup "VUCA" (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity), koji je preuzet od američke vojske, kako bi se mentalno pripremili na nepredvidive okolnosti koje ih očekuju u Meksiku.

Pomicanje termina izazvalo bi pravi logistički kaos, pogotovo za navijače koji su već isplanirali putovanja. S druge strane, bio bi to ironičan obrat za ugostitelje u Engleskoj, kojima je vlada tek nedavno, nakon pritiska javnosti, odobrila rad do 5 ujutro. Odluka je izazvala kritike policije zbog "prekasne objave" koja remeti rasporede službenika, a sada bi se moglo dogoditi da uopće neće biti potrebna. Promjena donosi i nove taktičke izazove. Igranje u podne značilo bi više temperature, oko 26 Celzijevih stupnjeva, ali bi igrači bili kraće izloženi utjecaju velike nadmorske visine (2200 metara), što je Tuchel već ranije istaknuo kao "ogroman nedostatak" za svoju momčad. Službena potvrda Fife još se čeka.

*uz korištenje AI-a

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