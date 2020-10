Hrvatska i Francuska, stari rukometni rivali, na Mundijalu se ne\u0107e mo\u0107i susresti prije polufinala jer su na suprotnim stranama \u017edrijeba prve dvije faze. \"Kauboji\" su u skupini C s Katarom, Japanom i Angolom, a \"pijetlovi\" u skupini E s Norve\u0161kom, Austrijom i jo\u0161 nepoznatom sjevernoameri\u010dkom reprezentacijom.

<p>Najgore su se sumnje Francuza obistinile. Njihov najbolji rukometaš <strong>Nikola Karabatić</strong> (36) teško je ozlijedio desno koljeno na gostovanju svog <strong>PSG-a</strong> kod Ivryja u subotu. Nezgodno je pao prilikom jednog dodavanja i bolno urliknuo...</p><p>Dijagnoza: ruptura prednjeg križnog ligamenta desnog koljena, što znači nekoliko mjeseci stanke. Prevedeno, propustit će završni turnir Lige prvaka koji se igra krajem godine u Kölnu, ali i Svjetsko prvenstvo u Egiptu idućeg siječnja.</p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video Karabatićeve ozljede možete pogledati <a href="https://twitter.com/H11Bambi/status/1317507267458191362" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p><p>Karabatić je nakon šokantnog ispadanja već u prvom krugu na posljednjem Europskom prvenstvu u Norveškoj objavio kako će se oprostiti od reprezentacije nakon Olimpijskih igara u Tokiju. One su se u međuvremenu pomakle na 2021. pa je Nikola trebao odigrati i Mundijal u Egiptu, a sad će požurivati oporavak kako bi bio spreman do turnira u Japanu. Kojeg Francuska tek treba izboriti u kvalifikacijama na domaćem terenu uz selekcije Hrvatske, Tunisa i Portugala.</p><p>Zanimljivo, Karabatić je prije točno dvije godine na današnji dan bio na operaciji lijevog stopala zbog problema s čukljem. I tad je trebao šest mjeseci biti izvan terena, ali se neočekivano brzo oporavio i zaigrao na Svjetskom prvenstvu u Danskoj. Štoviše, i zabio gol u pobjedi za broncu protiv Nijemaca.</p><p>Hrvatska i Francuska, stari rukometni rivali, na Mundijalu se neće moći susresti prije polufinala jer su na suprotnim stranama ždrijeba prve dvije faze. "Kauboji" su u skupini C s Katarom, Japanom i Angolom, a "pijetlovi" u skupini E s Norveškom, Austrijom i još nepoznatom sjevernoameričkom reprezentacijom.</p><p>Karabatić se ozlijedio u pobjedi PSG-a kod Ivryja 35-25, za koji je hrvatski golman <strong>Mate Šunjić</strong> obranio 15 lopti.</p><p>Nikola je trostruki prvak Europe s klubom, dvostruki olimpijski pobjednik, četverostruki svjetski prvak i trostruki europski prvak. Triput ga je IHF proglasio najboljim svjetskim rukometašem.</p>