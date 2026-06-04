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Šok za Francuze uoči Mundijala! Doueov brat bio je glavni krvnik

Piše Ivan Kužela,
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Šok za Francuze uoči Mundijala! Doueov brat bio je glavni krvnik
Foto: Gonzalo Fuentes

Šok u Nantesu! Francuska je povela, ali Obala Bjelokosti preokretom slavila 2-1 i prvi put u povijesti srušila 'trikolore', a junak je bio Amad Diallo

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Francuska je u četvrtak odigrala prijateljski susret s Obalom Bjelokosti u Nantesu. Afrička repezentacija slavila je 2-1 i preokrenula 'trikolore' koji su poveli u prvom poluvremenu. Bila je ovo prva provjera reprezentacije Didiera Deschampsa, ali ujedno i prvo upozorenje momčadi koja slovi za jednog od glavnih favorita Svjetskog prvenstva

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Rayan Cherki je pogodio za vodstvo domaćina u 45. minuti susreta na asistenciju potencijalnog pojačanja Real Madrida Ibrahima Konatea. Brat Desirea Douea, Guela Doue je izjednačio za Bjelokošćane u 53. minuti na asistenciju Nicolasa Pepea. Povijesnu pobjedu afričkoj reprezentaciji donio je nogometaš Manchester Uniteda Amad Diallo u 84. minuti na asistenciju Douea. Golove sa susreta pogledajte OVDJE.

International Friendly - France v Ivory Coast
Foto: Gonzalo Fuentes

Bila je to prva pobjeda 'slonova' protiv Francuske ikada. Do sada su igrali tri puta; dva puta su slavili Francuzi (3-0 i 2-1), a jednom su odigrali neriješeno (0-0). 

International Friendly - France v Ivory Coast
Foto: Gonzalo Fuentes

Na Svjetskom prvenstvu Francuska će igrati u skupini I s Norveškom, Senegalom i Irakom dok će Obala Bjelokosti igrati u skupini E s Njemačkom, Curacao i Ekvadorom.

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