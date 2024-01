Šok za Hrvatsku: Martinović je otpao, morat će na operaciju! Perkovac: Neću zvati Stepančića

Ivan Martinović došao je na Europsko prvenstvo kao jedan od naših najvećih aduta. Pogotovo jer je turnir u Njemačkoj, tu je kao doma i igra u formi života u dresu Melsungena.

Briljirao je protiv Španjolske s osam golova i pokazao svima kako je već na ovome prvenstvu spreman biti nositelj Hrvatske. I u trenucima kada je sve išlo kao po loju, euforija je zahvatila našu naciju i krenule su najave o napadu na medalju, Martinović se ozlijedio protiv Austrije i nažalost otpao s Eura.

Potvrdio je to izbornik Goran Perkovac dan nakon remija s Austrijom (28-28). Remi protiv Austrije nas neće puno koštati, ali u tome remiju nastradao je jedan od naših najboljih igrača.

- Najgore što se dogodilo je to što smo izgubili Martinovića. Ima težu ozljedu ramena i vjerojatno će morati na operaciju. Bit će out nekoliko mjeseci. Žao mi ga je sa sportske i ljudske strane - rekao je Perkovac.

Umjesto Martinovića Maraš i Klarica

Hoćete li pozvati nekog novog, možda Luku Stepančića?

- Neću zvati nikoga novoga, 100 posto vjerujem momcima koji su ovdje i koji su pokazali karakter i kvalitetu i zaslužili su puno povjerenje.

Luka Stepančić godinama je bio stožerni igrač naše reprezentacije, ali posljednja dva prvenstva propustio je zbog teške ozljede. Perkovac je dao prednost Ivanu Martinoviću, Mateu Marašu i Luki Lovri Klarici, a kako je Martinović otpao, poziciju desnog vanjskog će do kraja turnira, ako se ne dogode nove ozljede, pokrivati Klarica i Maraš.

Utakmica s Austrijom bila je potpuna suprotnost onoj sa Španjolskoj. Poveli smo 5-1 i 6-3 pa promašili neke stopostotne šanse. U obrani nismo bili čvrsti, primili smo osam golova s njihove desne strane, a u u napadu nismo imali tečnost kao protiv Španjolske i to nam je poremetilo ritam igre. Stalno smo bili u faulu, polufaulu, ishitreno pucali... - analizirao je Perkovac još jedanput remi s Austrijancima i nastavio:

Perkovac: Vanjski su šutirali 5/17

- Nisam ljubitelj statistike, ali lijevi vanjski pucali su 2/10, a srednji vanjski 3/7. Dakle ukupno 5/17, od čega je barem šest šuteva otišlo preko gola. To znači da koncentracija nije bila na visini. No i dalje imamo sve u svojim rukama.

Rumunjska je od Austrije i Španjolske izgubila -19.

- Rumunji su protiv Austrije igrali dobro, ali promašili su puno, a austrijski je golman imao puno obrana. Igraju jako agresivnu obranu i imaju dobru tranziciju. Znaju vas kazniti ako prodaš lopte i imaju dobroga golmana. No nemam straha, bolji smo od njih i momci će to odraditi dobro.

Izbornik Rumunja je Španjolac Xavier Pascual Fuertes, koji bi mogao imati motiv više da pomogne Španjolskoj.

Rumunje vodi Španjolac i htjet će pomoći Španjolskoj

- Da, razmišljao sam o tome sinoć kako bi on mogao učiniti sve da pomogne Španjolcima. A Španjolska ne može u tri utakmice dvaput kiksati, preiskusni su i te slabije ekipe rješavaju lako, za razliku od nas, koji protiv jakih igramo izuzetno dobro, a protiv slabijih se opustimo.

Matej Mandić imao je deset obrana, 32 posto obranjenih udaraca.

- Ide na bolje, u nedjelju je to bilo relativno dobro. Mogao bi još koju 'skinuti', pogotovo s krila, ali mlad je i svaku je utakmicu sve bolji. Imamo ogromno povjerenje u golmane i ako obrane 12, 13 lopti na utakmici, to nam je dovoljno za pobjedu. A ako će braniti kao u Ligi prvaka, bilo bi nam lakše. No, ako igramo dobru obranu, lakše je i golmanima.

Ni energetski Hrvatska nije bila kao na otvaranju Eura.

- Nejasno mi je zašto smo prestali trčati nakon 15 minuta. Vratit ćemo se na osnovne postavke, da igramo brže. Jer kad previše igramo jedan na jednoga, previše je pogrešaka. Moramo početi igrati brže u napadu i jače u obrani, ne može se događati da primamo lake golove. I iskusniji igrači moraju pomoći mlađima, zatvarati u obrani. Tu se možemo jako podići.

Osvrnuo se izbornik i na drugi krug Eura:

Kuzmanović počinje trenirati

- Najgore bi bilo da zadnju utakmicu igramo s Njemačkom i da bude odlučujuća, u tom slučaju suci neće dopustiti da domaćin ispadne. Nikad ne bih rekao da Farski Otoci mogu uzeti bod Norveškoj, a Švicarska Francuskoj, ali događa se. Možda jaki nisu na 100 posto, možda čuvaju malo igrače, energiju, pa će dati sve u drugom krugu. A manje poznatije momčadi su napredovale i jako dobro igraju, jure po terenu, Farski Otoci usavršili su igru 7 na 6 i nikome neće biti lako protiv njih. Ali lakše je nama jer su nam svi suparnici teški, a mi volimo takve.

Treninzima se priključuje Dominik Kuzmanović pa će Perkovac procijeniti hoće li ga prijaviti za drugi krug.

- On je naša orjentacija za budućnost, Matej i on idućih će 10-15 godina nositi igru i zaslužio je biti dio reprezentacije čak i ako ne igra.