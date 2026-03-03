Obavijesti

Sport

Komentari 0
PORAZ OD IPSWICHA

Šok za Jakirovića. Hull izgubio i propustio doći na treće mjesto

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Šok za Jakirovića. Hull izgubio i propustio doći na treće mjesto
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Ipswich Town svladao Hull City 1-0 zahvaljujući sjajnom golu Azora Matusiwe! Hullov niz nepobjedivosti u gostima prekinut, drama u borbi za promociju se nastavlja

Admiral

Ipswich Town je u izravnom okršaju za treće mjesto svladao Hull City Sergeja Jakirovića 1-0 na svom Portman Roadu i skočio na treće mjesto ljestvice Championshipa. Junak utakmice bio je nizozemski veznjak Azor Matusiwa, koji je spektakularnim golom u drugom poluvremenu prekinuo dugi niz nepobjedivosti Hulla u gostima.

FA Cup - Fourth Round - Hull City v Chelsea
Foto: Scott Heppell/REUTERS

Prvih 45 minuta proteklo je u taktičkom nadmudrivanju i rastrganoj igri s mnogo prekršaja. Gosti iz Hulla, postavljeni u čvrsti blok s petoricom u obrani, uspješno su frustrirali domaćine, koji su teško pronalazili put do gola. Iako je Ipswich dominirao posjedom, jedinu pravu priliku imao je Jack Taylor u 18. minuti, no njegov udarac s ruba kaznenog prostora otišao je pored stative. S druge strane, Hull je prijetio iz kontranapada, ali bez konkretne završnice.

Nastavak je donio sličnu sliku sve do 71. minute kada je utakmicu prelomio trenutak genijalnosti. Lopta je došla do Azora Matusiwe, koji je s dvadesetak metara ispalio projektil u gornji desni kut gola nemoćnog Ivora Pandura. Bio je to njegov prvi pogodak u dresu Ipswicha. Samo minutu kasnije, Jack Clarke je imao zicer za 2-0, ali je iz neposredne blizine prvo pogodio golmana, a zatim i stativu.

Hull City je porazom ostao na 60 bodova i pao na peto mjesto, čime je prekinut njihov niz od osam gostujućih utakmica bez poraza te niz od dvije pobjede. Bio je Hull u krizi pa se probudio, ali sada je doživio novi poraz. Borba za izravnu promociju i doigravanje postaje sve napetija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Bivši hajdukovac opet je u HNL-u, ona mu je osvojila srce
SJAJAN PAR

FOTO Bivši hajdukovac opet je u HNL-u, ona mu je osvojila srce

Nogometaš Tonio Teklić (26) ima cilj ostaviti Osijek u HNL-u, a s njim je stigla i Nika Manojlović (24). O njoj se jako malo zna u javnosti, ne izlaže se previše medijima
Plenković ponovno kod Zlatka Dalića: Premijer posjetio izbornikov restoran u Varaždinu
THE FAMILY

Plenković ponovno kod Zlatka Dalića: Premijer posjetio izbornikov restoran u Varaždinu

Na fotografiji objavljenoj na službenom Instagram profilu restorana, premijer Plenković i izbornik Dalić poziraju nasmiješeni, okruženi impresivnom zbirkom nogometnih memorabilija koje krase interijer
Maksimir uskoro ruše. Ovo su arhitektonske fantazije i propali snovi o zagrebačkom stadionu
POGLEDAJTE GALERIJU

Maksimir uskoro ruše. Ovo su arhitektonske fantazije i propali snovi o zagrebačkom stadionu

Maksimirski stadion simbol je promašenih arhitektonskih vizija i potrošenih milijuna! Od Tuđmanovih megalomanskih snova do "Plavog vulkana" i "kuglofa", svi planovi pali u vodu. Čeka se finalno rješenje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026