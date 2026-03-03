Šok za Jakirovića. Hull izgubio i propustio doći na treće mjesto

Ipswich Town je u izravnom okršaju za treće mjesto svladao Hull City Sergeja Jakirovića 1-0 na svom Portman Roadu i skočio na treće mjesto ljestvice Championshipa. Junak utakmice bio je nizozemski veznjak Azor Matusiwa, koji je spektakularnim golom u drugom poluvremenu prekinuo dugi niz nepobjedivosti Hulla u gostima.

Foto: Scott Heppell/REUTERS

Prvih 45 minuta proteklo je u taktičkom nadmudrivanju i rastrganoj igri s mnogo prekršaja. Gosti iz Hulla, postavljeni u čvrsti blok s petoricom u obrani, uspješno su frustrirali domaćine, koji su teško pronalazili put do gola. Iako je Ipswich dominirao posjedom, jedinu pravu priliku imao je Jack Taylor u 18. minuti, no njegov udarac s ruba kaznenog prostora otišao je pored stative. S druge strane, Hull je prijetio iz kontranapada, ali bez konkretne završnice.

Nastavak je donio sličnu sliku sve do 71. minute kada je utakmicu prelomio trenutak genijalnosti. Lopta je došla do Azora Matusiwe, koji je s dvadesetak metara ispalio projektil u gornji desni kut gola nemoćnog Ivora Pandura. Bio je to njegov prvi pogodak u dresu Ipswicha. Samo minutu kasnije, Jack Clarke je imao zicer za 2-0, ali je iz neposredne blizine prvo pogodio golmana, a zatim i stativu.

Hull City je porazom ostao na 60 bodova i pao na peto mjesto, čime je prekinut njihov niz od osam gostujućih utakmica bez poraza te niz od dvije pobjede. Bio je Hull u krizi pa se probudio, ali sada je doživio novi poraz. Borba za izravnu promociju i doigravanje postaje sve napetija.