Šok za legendarnog Casillasa! Kućna pomoćnica ukrala mu je bogatstvo, imala je i suradnika

Bivši španjolski vratar Iker Casillas, legenda Real Madrida i španjolske reprezentacije, bio je žrtva krađe u svom domu u La Finci, jednom od najekskluzivnijih madridskih naselja. Krađu je, prema navodima policije, izveo bračni par zaposlen u njegovom kućanstvu. Vrijednost ukradenih luksuznih satova procjenjuje se na više od 200.000 eura.

Krađa nije izvršena provalom. Počinitelji su iskoristili pristup Casillasovom domu kako bi tijekom dužeg razdoblja sustavno mijenjali njegove skupocjene satove jeftinim replikama. Među ukradenim primjercima nalaze se modeli brendova kao što su Rolex, Hublot i Bvlgari. Prijevara je bila precizno izvedena te je Casillasu trebalo vremena da uoči nepravilnosti. Prema izvješćima, primijetio je da "neki satovi ne otkucavaju kao prije" i da se detalji ne podudaraju s originalima. Nakon što je potvrdio svoje sumnje, 16. listopada podnio je prijavu policiji, koja je pokrenula istragu. Naselje La Finca, poznato po privatnosti i danonoćnom nadzoru, smatra se jednim od najsigurnijih stambenih područja u Španjolskoj.

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

Španjolska nacionalna policija riješila je slučaj u manje od deset dana. Kao glavni osumnjičenici uhićeni su Casillasova dugogodišnja kućna pomoćnica, Paragvajka po imenu Lilian, i njezin suprug Juan, koji je radio kao zaštitar u istom naselju. Par je imao detaljan uvid u Casillasove navike, raspored i točnu lokaciju njegove kolekcije satova.

Uhićenje se dogodilo 21. listopada, navodno u trenutku dok su se pripremali napustiti zemlju. Policija je u njihovom domu pronašla dijelove rastavljenih satova koji odgovaraju modelima iz Casillasove kolekcije, što je potvrdilo sumnje da su satove planirali prodati u dijelovima kako bi im se teže ušlo u trag. Do sada su pronađena dva od pet ukradenih satova.

U izjavi za medije, suprug je preuzeo odgovornost, tvrdeći da je krađu izveo kako bi otplatio dugove te da njegova supruga nije bila upućena u zamjenu originala za replike. "Ona se ne razumije u satove, mislila je da su isti", izjavio je. Unatoč priznanju, oboje su osumnjičeni i nakon sudskog ročišta pušteni uz jamčevinu. Casillas, koji se u vrijeme uhićenja nalazio u inozemstvu, poručio je da ima puno povjerenje u rad policije.

- Dobro sam, miran sam i sve je u redu. Policija se brine za sve - kratko je poručio španjolskim medijima.

Iker Casillas Fernández (44), poznat pod nadimkom "Sveti Iker", smatra se jednim od najistaknutijih vratara svoje generacije. Karijeru je započeo u omladinskoj školi Real Madrida a za prvu momčad debitirao je 1999. godine. U 16 godina provedenih u klubu odigrao je 725 utakmica i osvojio brojne trofeje, uključujući pet naslova prvaka Španjolske i tri Lige prvaka.

Nakon odlaska iz Madrida 2015., karijeru je nastavio u portugalskom Portu. Za španjolsku reprezentaciju odigrao je 167 utakmica i kao kapetan ju je predvodio do naslova svjetskih prvaka 2010. te europskih prvaka 2008. i 2012. godine. Njegovu igračku karijeru prekinuo je srčani udar koji je doživio na treningu u svibnju 2019., nakon čega je u kolovozu 2020. objavio službeno povlačenje iz profesionalnog nogometa. Danas radi kao savjetnik u Zakladi Real Madrida i kao stručni komentator.