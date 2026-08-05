Šok za PSG! Francuzi su 'dobili porciju' od kluba iz druge lige

Paris Saint-Germain, aktualni dvostruki prvak Europe, doživio je neugodan poraz u svojoj prvoj pripremnoj utakmici za novu sezonu. Na stadionu Son Moix u Palmi, bolja je bila domaća Mallorca, član druge španjolske lige u koju je ispala prošle sezone, koja je slavila s uvjerljivih 3-0.

Iako su Parižani na samom početku zaprijetili preko Kviče Kvaratškelije, čiji je udarac obranio Arnau Tenas, bio je to samo kratkotrajni bljesak. Mallorca, koja je bila znatno dalje u pripremama, brzo je preuzela kontrolu. U 20. minuti Ibrahim Mbaye snažnim je udarcem pogodio prečku, no samo minutu kasnije uslijedio je šok za francusku momčad.

🚨🌍 | GOAL: ANTONIO RAILLO MAKES IT THREE FOR MALLORCA!



PARIS SAINT-GERMAIN ARE BEING DESTROYED IN THE FRIENDLY GAME!



Mallorca 3-0 PSG. pic.twitter.com/zFGHenavVs — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) August 5, 2026

Zito Luvumbo sjajno se okrenuo u šesnaestercu i majstorski prebacio nemoćnog golmana Matveja Safonova za vodstvo 1-0. Do poluvremena, prednost je udvostručena. U 40. minuti, nakon brze tranzicije i asistencije Sergija Dardera, Jan Virgili je elegantno potkopao loptu za 2-0. Konačni udarac stigao je u 51. minuti, kada je kapetan Antonio Raíllo glavom nakon kornera postavio konačnih 3-0. Statistika je potvrdila dominaciju, Mallorca je uputila 17 udaraca, od čega šest u okvir, dok je PSG imao osam pokušaja.

Trener PSG-a Luis Enrique na put je poveo kombiniranu momčad, odmarajući većinu zvijezda koje su donijele drugu titulu Lige prvaka u klupsku povijest dva mjeseca ranije otkrili su da su priliku dobili igrači iz drugog plana i mladi talenti. Za PSG su krenuli: Safonov, Boly, Zabarnyi, Koukaba, Lucea, Mayulu, Beraldo, Dro, Mbaye, Ndjantou i Kvaratškelija. S druge strane, Luis García Fernández izveo je snažan sastav Mallorce: Tenas, Calatayud, Raillo, Valjent, Lato, Darder, Fuentes, Torre, Luvumbo, Virgili i Morlanes.

Vidljiva razlika u fizičkoj spremi i uigranosti bila je ključna. Parižani su djelovali tromo, dok su domaći igrali s puno više energije, što im je donijelo veliku pobjedu za samopouzdanje uoči početka sezone u Segundi.