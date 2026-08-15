Šok za srpsku atletičarku. Topić nakon dvije medalje podbacila

Irska atletičarka Kate O’Connor osvojila je naslov europske prvakinje u sedmoboju na EP-u u Birminghamu s 6751 bodom, uz novi osobni i nacionalni rekord. Za 38 bodova bila je bolja od Nizozemke Emme Oosterwegel, dok je broncu osvojila njezina sunarodnjakinja Sofie Dokter sa 6664 boda, također uz osobni rekord. O’Connor je pred utrku na 800 m imala 51 bod prednosti i zadržala je zlato zaostatkom manjim od jedne sekunde. Hrvatska rekorderka Jana Koščak odustala je nakon tri discipline.

Norvežanka Henriette Jaeger osvojila je svoje drugo zlato na prvenstvu, pobijedivši na 400 m s najboljim europskim rezultatom sezone (49.04) i nacionalnim rekordom. Braniteljica naslova Poljakinja Natalia Bukowiecka bila je druga (50.04), a broncu je, kao i u Rimu 2022., osvojila Nizozemka Lieke Klaver (50.15).

Foto: Peter Cziborra

Šveđanin Andreas Almgren potvrdio je status vodećeg europskog trkača na 10.000 m i osvojio svoje prvo veliko zlato, postavivši rekord europskih prvenstava (27:23.44). Branitelj naslova Švicarac Dominic Lokinyomo Lobalu bio je drugi, a broncu je uzeo Francuz Jimmy Gressier.

Njemački bacač koplja Julian Weber u zadnjem je hicu finala bacio 90,40 m, najdalje u povijesti europskih prvenstava, i osvojio drugi europski naslov. Do tada je vodio 21-godišnji Nick Thumm s osobnim rekordom 83,76 m, dok je broncu osvojio Latvijac Patriks Gailum (82,97).

Foto: Dylan Martinez

U taktičkoj utrci na 1500 m iznenađujuće je slavio Nizozemac Stefan Nillessen (3:35.70), ispred Šveđanina Samuela Pihlstroema i Irca Andrewa Coscorana. Favoriti Britanci Jake Heyward i Jake Wightman ostali su bez odličja, a svjetski prvak Portugalac Isaac Nader završio je posljednji.

Talijanski troskokaš Andy Diaz Hernandez izveo je treći najdulji troskok svih vremena (18,15 m) i osvojio europsko zlato. Srebro je pripalo Portugalcu Pedru Pichardu (17,76), a broncu Talijanu Andrei Dallavalleu (17,37).

Ukrajinska svjetska rekorderka Jaroslava Mahučih osvojila je treće uzastopno europsko zlato u skoku u vis preskočivši 1,97 m. Srebro je uzela Poljakinja Maria Žodzik (1,95), a broncu Crnogorka Marija Vuković. Srpkinja Angelina Topić završila je tek 12.

Foto: Dylan Martinez

- Danas jednostavno nije bio dan za mene. Mislim da je moje tijelo trenutno apsolutno spremno za skokove preko dva metra, ali nisam mogla izdržati današnje okolnosti i to je isključivo moja krivnja. Smrznula sam se, nisam osjećala noge, cijelo vrijeme sam se tresla, izgubila sam koordinaciju i nisam se mogla ugrijati. Učinila sam sve što je bilo u mojoj moći, obukla sam nekoliko slojeva odjeće, ponijela sam i debelu deku, pokušavala se cijelo vrijeme kretati i održavati temperaturu, ali stvarno nisam bila spremna na ovu hladnoću. Ne želim to koristiti kao izgovor, jer su okolnosti bile iste za sve natjecatelje, krivnja je isključivo moja. Nisam još shvatila što se dogodilo, pretpostavljam da najgore tek dolazi... To je to, neću tražiti izgovore, da sam nastavila natjecanje ne bi se puno toga promijenilo jer to nisam bila ja - kazala je za Sportklub nakon natjecanja.

Britanske štafete 4x100 m osvojile su oba zlata. Kod žena su Diana Asher-Smith, Amy Hunt, Success Eduan i Imani Lansiquot pobijedile s 42.05, dok su kod muškaraca slavili Jeremiah Azu, Louie Hinchliffe, Zharnel Hughes i Romell Glave (38.45). Švicarska i Poljska uzeli su ženska srebro i broncu, a Njemačka i Belgija muška.

Zadnjeg dana natjecanja na rasporedu je deset finala. Program počinje ženskim maratonom u 8.30, muškarci startaju u 9.10. Večernji dio kreće u 20.15, a Hrvatska će imati predstavnicu u bacanju koplja: Sara Kolak ulazi u finale s trećim rezultatom kvalifikacija, a natjecanje počinje u 20.55.